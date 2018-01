Parchetul neaga ca verifica acuzatiile lui Dragnea la adresa SPP

Parchetul General neaga informatia potrivit careia a fost demarata o ancheta in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu (foto).

“Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit ca urmare a declaratiilor facute de presedintele Camerei Deputatilor, Ministerul Public dezminte existenta unei anchete in curs privind afirmatiile facute de presedintele Camerei Deputatilor la adresa directorului Serviciului de Protectie si Paza”, se arata pe pagina de Facebook a Ministerului Public.

Dezmintirea vine dupa ce Agerpres anuntase mai devreme azi ca Biroul de Presa al Parchetului General informeaza ca institutia a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile lui Dragnea.

Totodata, presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a evocat, miercuri, posibilitatea infiintarii unei comisii de ancheta privind SPP, el aratand ca acest for va discuta in prima sedinta despre faptul ca in SPP ar fi existat un serviciu secret, fapt semnalat intr-o scrisoare deschisa a Alinei Mungiu Pippidi.

“Am primit o scrisoare deschisa din partea doamnei Pippidi la Comisia SRI. In prima sedinta vom discuta despre faptul ca ar fi existat la SPP un serviciu secret. Ramane sa vedem ce vom face la Comisie, daca este de competenta noastra sau nu”, a spus Manda.

Intrebat daca va fi invitat la audieri directorul SPP, Lucian Pahontu, Manda a raspuns:

“Avem scrisoarea adresata Comisiei de doamna Pippidi. In prima sedinta vom discuta daca are legatura cu Comisia, daca va fi trimisa la alta comisie, daca se va face o comisie de ancheta – care nu e decizia noastra, dar e un aspect care, fiind sesizati, doar anunt public ca l-am primit, vom parcurge acel document pentru a avea un raspuns”.

Solicitat sa detalieze despre comisia de ancheta, Manda a precizat: “Sunt mai multe variante pe care nu le decide Comisia SRI”.

Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu este cel care a denuntat o propunere venita din partea lui Pahontu.

“Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (…) Este un coleg de-al nostru – de mine s-a ascuns – Paul Stanescu. Probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta.

El a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu, care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui – eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui – si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului”, a afirmat presedintele PSD.

A doua zi, liderii PSD au anuntat ca premierul Viorica Dancila si ministrii sai renunta la serviciile SPP, desi legea prevede ca acesta este Serviciul care poate asigura paza demnitarilor. Miercuri, la sedinta de Guvern, Dancila a anuntat ca face si toate demersurile pentru a instiinta oficial SPP.

Intrebat de jurnalisti de ce membrii Guvernului nu vor sa aiba asigurata paza de catre SPP, Dragnea a raspuns: “Intrebati-i pe ei. Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu n-am SPP de cand am venit la Camera. Nu a fost o decizie politica, nici inainte, nici acum. A fost o decizie a premierului si a membrilor Cabinetului, pe care o salut”.

Precizam insa ca, spre deosebire de presedintele Camerei Deputatilor, premierul si mai multi membri ai Guvernului sunt membri ai CSAT si beneficiaza de paza automat, nu la cerere.

