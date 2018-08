Parchetul Militar a inceput urmarirea penala pentru purtare abuziva, abuz si neglijenta in serviciu, in cazul jandarmilor abandonati de colegi

Procurorul a explicat ca in acest caz ancheta a fost extinsa si pentru neglijenta in serviciu: “S-a inceput, initial, urmarirea penala in rem pentru purtare abuziva, abuz in serviciu si urmeaza sa fie extinsa pentru neglijenta in serviciu, in contextul in care cei doi militari jandarmi au fost lasati izolati de colegii lor.”Intrebat daca ancheta se va opri doar la jandarmii care au actionat in Piata Victoriei sau va investiga si sefii care au dat ordinul, Corbu a explicat ca: “Problematica cercetarii urmeaza a fi examinata in ansamblul. Pot sa va spun ca s-au solicitat documente care vizeaza modul de organizare a misiunii de asigurare si restabilire a ordinii publice, in mod punctual cele prevazute in normele interne si conturate de prevederile Legii 550 (privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane- n.red.) ce contureaza activitatea Jandarmeriei Romane.”

Ionel Corbu a explicat ca la acest moment se primesc plangerile persoanelor vatamate, directionate de sectiile de politie, in speta de la Sectia 1 de politie.

“Sunt in jur de 30 de plangeri la acest moment. Colegii procedeaza la audierea persoanelor vatamate si in continuare o sa solicitam inscrisurile necesare conturarii unei probatiuni corespunzatoare si de la institutiile de resort”, a precizat magistratul.

“Din cate stiu, arma jandarmeritei nu a fost gasita. Acest aspect este cercetat de Parchetul Capitalei”, a subliniat Corbu.

Intrebat daca o sa cheme la audieri si jandarmi, Corbu a precizat ca vor fi citati: “Absolut pe toti despre care exista indicii ca au actionat in afara indatoririi de serviciu.”

Magistratul a mai spus ca procurorii militari isi vor face e datoria corespunzator si ca nu au fost imixtiuni in actul de cercetare

Corbu a mai afirmat ca ca s-au solicitat inregistrari video inca din data de 11 august, de la toate institutiile, si de la Jandarmerie, de la televiziuni, de la partile vatamate si au inceput sa le stranga si pe cele de pe retelele de socializare.

"La acest moment lucreaza toti procurorii care sunt la sediu. Daca se impune, vor fi rechemati si cei din concediu", a precizat Corbu.