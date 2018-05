Parchetul General: Procurorii DNA Ploiesti Onea si Negulescu sunt urmariti penal pentru ca au falsificat probe din dosare

Procurorii Lucian Onea (foto stanga) si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti sunt urmariti penal, fiind suspectati ca in perioada aprilie – mai 2015 ar fi constrans o persoana sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care sa sustina cele reclamate in continutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate DNA Ploiesti si folosite drept probe in doua dosare, a anuntat, joi, Parchetul Inaltei Curti de Casaaie si Justitie.

“Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza acte de urmarire penala fata de suspectii Negulescu Mircea si Onea Lucian sub aspectul participatiei improprii, sub forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal).

In fapt, procurorii au retinut ca, in perioada aprilie – mai 2015, suspectii Negulescu Mircea (la data savarsirii faptelor procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti) si Onea Lucian (procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti) ar fi determinat o persoana, prin constrangere, sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care sa sustina cele reclamate in continutul acesteia”, a transmis, printr-un comunicat de presa, Parchetul instantei supreme.

Parchetul General mai spune ca documentele falsificate au fost expediate Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti si folosite drept probe in doua dosare, precum si in sustinerea/motivarea unei cereri de extradare.

De asemenea, Parchetul spune ca face aceste precizari ca urmare a dezbaterilor existente in spatiul public pe aceasta tema.

Acest dosar a fost deschis dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma i-a acuzat pe cei doi procurori de falsificare de probe in dosarul in care apar numele fostului premier Victor Ponta si cel al fostului deputat PSD Sebastian Ghita.

Cosma a sustinut ca seful DNA Ploiesti si fostul procuror Mircea Negulescu l-au determinat sa depuna in dosar liste falsificate continand datele de identificare ale unor alegatori din Republica Moldova.

Atat Mircea Negulescu, cat si Lucian Onea au fost audiati la Parchetul General in acest dosar, iar marti, in ziua audierii sale, a demisionat din functia de procuror sef al DNA Ploiesti, “pentru a nu afecta credibilitatea si prestigiul institutiei”.

“Procurorul sef al Serviciului teritorial Ploiesti Lucian Onea a transmis conducerii institutiei o cerere de eliberare din functia de conducere pe care o detine, avand in vedere situatia ivita ca urmare a anchetei demarate impotriva sa, pentru a nu afecta credibilitatea si prestigiul institutiei si pentru a nu crea o vulnerabilitate la nivelul Serviciului Teritorial Ploiesti.

In cererea mentionata, acesta apreciaza ca acuzatia care ii este adusa, de participatie improprie la complicitate la infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare in dosarul aflat pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este total nefondata si nu are corespondent in realitate”, a transmis DNA marti seara.

ziare.com