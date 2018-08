Parchetul General: Din primele verificari, nu exista vreo lucrare privind un posibil atentat la adresa lui Dragnea

Din verificarile telefonice facute in aceasta dimineata nu se confirma existenta unui dosar penal privind un posibil atentat impotriva lui Liviu Dragnea, au explicat oficiali din Parchetul General pentru Ziare.com.

Este vorba de primele verificari facute de procurori, urmeaza ca in urmatoarele ore sa se primeasca raspunsurile si in scris.

“O sa revenim si cu solicitari scrise catre procurorii care se ocupa cu ancheta in astfel de cazuri”, au explicat sursele citate.

Organizatia civica Reset Iasi cere procurorului general al Romaniei clarificarea acestui aspect, public prin comunicat oficial de presa.

In cazul in care nu exista niciun fel de ancheta, organizatia cere autosesizarea Parchetului General in temeiul articolului care stabileste pedepsirea Infractiunilor contra vietii: ” La alin. (1) uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. alin. (2) Tentativa se pedepseste”.

Un alt articol indicat de Reset Iasi este cel privind sesizarea organelor de urmarire penala.

“Mentionam ca aceste afirmatii sunt de o foarte mare gravitate si pot induce starea de panica in randul populatiei, precum si ideea ca reprezentantii statului roman se afla in pericol si, prin urmare statul roman este atacat de inamici externi”, scrie Reset Iasi.

Liviu Dragnea a sustinut, marti seara, ca in aprilie 2017 a existat o tentativa de ucidere a sa. El a declarat ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de “un om foarte celebru din lume”.

“Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine”, a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD sustine ca stie cine e in spatele actiunii, dar nu a facut public numele.

Intrebat daca se gandeste la omul de afaceri George Soros, Liviu Dragnea a replicat: “Nu eu ma gandesc la Soros, el se gandeste la mine”.

In plus, Dragnea a declarat ca stie ca a fost si o ancheta.