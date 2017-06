Parchetul General deschide dosar penal cu privire la inregistrarile audio din sedinta DNA

Parchetul General anunta luni ca, in urma sesizarii transmise de Directia Nationala Anticoruptie cu privire la inregistrarile audio atribuite sefei DNA Laura Codruta Kovesi ce au fost difuzate duminica seara de postul Romania TV, ca pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrata o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare.

“Ca urmare a sesizarii transmise de catre Directia Nationala Anticoruptie, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a inregistrat o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunii prev. de art. 268 alin. 2 din Codul penal, respectiv inducerea in eroare a organelor judiciare, constand in producerea sau ticluirea de probe nereale in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana”, a informat Parchetul General.

DNA a sesizat luni procurorul general pentru a aprecia daca se impune sesizarea din oficiu pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare, dupa ce RTV a difuzat duminica seara inregistrari audio atribuite Laurei Codruta Kovesi.

“Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca inregistrarile ce contin un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare risca sa conduca la acreditarea unei idei false si anume ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens”, argumenteaza DNA.