Parchetul General a deschis dosar penal dupa ce Valcov a publicat protocolul cu SRI

Procurorii de la Parchetul General s-au autosesizat si au deschis un dosar penal dupa ce Darius Valcov a publicat protocolul secret semnat de Ministerul Public si SRI.

Dosarul a fost deschis pentru incalcarea articolului 305 din Codul Penal ce vizeaza neglijenta in pastrarea informatiilor, au declarat pentru Mediafax reprezentantii Parchetului General.

Prevederile articolului 305 din Codul Penal arata ca: ” (1) Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informatii se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in art. 303 alin. (1) si art. 304, daca au fost savarsite din culpa”.

Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, a publicat pe Facebook un document despre care a sustinut ca este un nou protocol incheiat intre Parchetul General si SRI si care i-ar fi fost lasat pe prag de un anonim.

Ulterior, SRI si Parchetul General au venit cu precizari publice.

Liviu Dragnea a folosit postarea lui Valcov pentru a lansa noi atacuri la adresa procurorului general, Augustin Lazar, si a SRI.