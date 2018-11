Papa Francisc i-a primit pe episcopii din Romania si R. Moldova in audienta comuna: Vizita Sfantului Parinte in tara noastra, o certitudine

Papa Francisc i-a primit, in premiera, in audienta comuna pe episcopii romano catolici si greco-catolici din Romania si Republica Moldova, prilej cu care a ramas stabilit ca vizita acestuia in tara noastra este o certitudine, urmand sa fie fixate data exacta si traseul.



Audienta a avut loc in cadrul vizitelor periodice la mormintele Apostolilor, la Roma, se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com de catre Episcopia de Cluj-Gherla.

S Florentin Crihalmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, a subliniat ca “intalnirea cu Sfantul Parinte a fost un prilej de mare bucurie”.

” (…) I-am aratat Sfantului Parinte imaginea cu Episcopii Martiri si pe cea cu Cardinalul Iuliu Hossu – (cei 7 Episcopi greco-catolici morti in faima de martiri sub regimul comunist, a caror Cauza de Beatificare este in curs, n.red.), la vederea carora, Sfantul Parinte a spus: ‘da, imi aduc aminte, stiu bine despre ce este vorba’ si a spus chiar mai mult: ‘am discutat cu Prefectul Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor si Cauza merge inainte’.

Aceasta veste m-a bucurat foarte mult. A mai spus ca vor avea loc, pe anumite etape concrete, citirea si judecarea dosarelor Episcopilor nostri Martiri. Dupa acest moment, i-am oferit Sfantului Parinte o icoana a Maicii Domnului despre care a spus ca este foarte frumoasa, apoi i-am aratat cateva file din dosarul cu imagini care reflecta diferite aspecte ale vietii Eparhiei noastre de Cluj-Gherla”, se mai arata in comunicatul citat.

Ierarhul clujean a mai mentionat ca “s-au abordat aspectele legate de vizita Sfantului Parinte in Romania”.

“Ne-am bucurat, pentru ca vizita nu mai este o probabilitate, este o certitudine si ramane doar de stabilit perioada exacta cand va avea loc si traseul pe care il va face Sfantul Parinte cu aceasta ocazie. Ne-am bucurat pentru aceasta veste buna, asa cum ne-am bucurat si pentru vestea buna despre stadiul avansat al Procesului de Beatificare a Episcopilor nostri, cu speranta de a putea pune impreuna aceste doua mari evenimente ale Bisericii noastre Catolice din Romania“.

Conform comunicatului citat, “ultima vizita ad limina apostolorum a Episcopilor la Sfantul Scaun inainte de regimul comunist a fost in 1937″.

“Vizitele s-au reluat dupa caderea regimului comunist, episcopii romano catolici si greco-catolici romani au fost la Sfantul Papa Ioan Paul al II-lea in 18-22 martie 1991, 2-8 decembrie 1996 si 24 februarie-1 martie 2003, apoi, intre 8-13 februarie 2010 au fost la Papa Benedict al XVI-lea si in acest an, zilele din perioada 5-10 nov. 2018, raman in istoria Bisericii ca zilele primei vizite ad limina la Sfantul Parinte Francisc“, mai precizeaza sursa citata. (Ziare.com)