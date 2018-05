Papa Francisc a confirmat ca vine in 2019 in Romania

Viorica Dancila s-a intalnit, vineri, cu Papa Francisc, care a intrebat-o, printre altele, daca vrea sa isi duca mandatul de premier pana la sfarsit.

De asemenea, prim-ministrul a spus, intr-un mini-interviu acordat Antena3 dupa intalnirea de la Vatican, ca l-a invitat pe Papa in Romania, iar acesta a acceptat si a confirmat ca urmeaza sa vina in tara noastra la inceputul anului viitor.

Intrebata ce mesaj a avut Suveranul Pontif pentru romani, Dancila a raspuns: “A avut un mesaj de suflet, in care a facut apel la pace, liniste, unitate, si la faptul ca toti trebuie sa ne temem de Dumnezeu, ca atunci cand exista teama, oamenii nu pot face rele, ci doar lucruri bune. A transmis mesaje pliate pe realitatea din Romania”.

Dancila i-a dus cateva cadouri Sanctitatii Sale, iar ea a primit la randul ei o sculptura, trei carti si mesajul Papei despre pace: “Sunt cadouri de suflet si care au mers intr-adevar la suflet”.

Premierul a mai afirmat ca a avut emotii mari in timpul intrevederii.

“Emotii foarte mari inca din prima clipa am avut. Nu este un lucru obisnuit sa te intalnesti cu Papa, sa ii asculti cuvintele calde, sa simti acel fior de emotie pentru ca vorbesti cu un om care merge la sufletul tuturor. Este un exemplu”, a subliniat Viorica Dancila.

Intalnirea trebuia sa dureze jumatate de ora, insa “Papa a vrut sa discute mai mult”, potrivit lui Dancila, asa ca a durat in jur de 45 de minute.

Intrebata ce alte subiecte au mai fost abordate in cadrul intalnirii, Viorica Dancila a fost foarte mandra sa spuna ca unul dintre acestea a fost functia ei si faptul ca este prima femeie premier din Romania.

“Am discutat despre faptul ca sunt prima femeie prim-ministru in Romania. M-a intrebat cum vad provocarile din noua postura. Provocarile se pliaza pe mesajul dumnealui, ca exista in tara mai multa dezbinare, ca cuvintele frumoase ar trebui sa le inlocuiasca pe cele urate si ar trebui sa acordam mai multa atentie la mesajele pozitive, in loc de cele negative. Romania trebuie sa dea dovada de unitatea de care a dat dovada odata”, a mai spus Dancila.

Prim-ministrul a mai povestit ca i-ar fi zis Suvernaului Pontif: “Mi-ar place (sic!) sa nu mai vad dezbinare intre generatii, categorii socio-profesionale si toti sa mearga pe acelasi drum. Papa a fost foarte incantat de mesajul meu”, adresandu-i apoi mai multe intrebari despre tara noastra.

“Mi-a pus intrebari despre Romania, despre romani, credinta romanilor, intrebari legate de daca in Romania oamenii au credinta, de Biserica Catolica, daca exista o intelegere intre biserici, i-am zis ca da, chiar cred in acest lucru. M-a mai intrebat daca vreau sa duc acest mandat pana la sfarsit, raspunsul meu a fost un DA categoric, imi doresc acest lucru”, a continuat Dancila.

Ea a adaugat ca l-a invitat pe Suveranul Pontif in Romania si ca raspunsul a fost afirmativ, acesta urmand sa faca o vizita in Romania la inceputul anului viitor.

La ora locala 10:30 (11:30 – ora Romaniei), Viorica Dancila a fost primita in audienta de catre Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc, la Palatul Apostolic din Vatican.

Premierul Viorica Dancila a anuntat abia joi ca va efectua o vizita oficiala in Vatican, unde s-a intalnit deja cu Papa Francisc. La inceputul sedintei de guvern de ieri, Dancila a anuntat scurt: “Astazi (joi – n.red.) plec la Vatican unde voi fi primita de papa Francisc”.

In urma cu aproximativ 3 ani, presedintele Klaus Iohannis a facut si el o vizita la Vatican. Presedintele s-a intalnit atunci pentru prima oara cu Papa Francisc, adresandu-i acestuia invitatia de a veni in Romania, pe care Suveranul Pontif a si acceptat-o atunci.

Anul trecut, arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti, IPS Ioan Robu, a declarat ca “aproape sigur” Papa Francisc va vizita Romania, explicand ca vizita va coincide si cu momentul beatificarii a sapte episcopi greco-catolici martiri.

Amintim ca, in anul 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a facut o vizita istorica in Romania, prima a unui Suveran Pontif in tara noastra, fiind si prima oara cand papa Ioan Paul al II-lea mergea intr-o tara cu populatie majoritar ortodoxa.

