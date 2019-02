Pagina de media: O jurnalista TVR acreditata la PSD a fost retrasa de pe domeniu pentru ca ar fi “prea agresiva”

Andreea Dumitrescu, un jurnalist de la Stirile TVR care se ocupa in principal de PSD, Parlament si CCR, a fost retrasa de conducerea departamentului de pe domeniile pe care le acoperea de cativa ani.

Motivul, informeaza Pagina de media, este ca jurnalista ar fi “prea agresiva”.

Dumitrescu lucreaza la TVR de doi ani, perioada in care s-a ocupat, in principal, de PSD, de Parlament si de Curtea Constitutionala. Lucreaza de sase ani in presa, anterior angajaraii la TVR ocupandu-se tot de domeniul politic.

Potrivit Pagina de media, marti, Andreea Dumitrescu a fost chemata de Madalina Radulescu, sefa Departamentului de Stiri, care i-a reprosat ca ar fi prea agresiva si i-a oferit ca alternativa sa se ocupe de primarii.

Luni, jurnalistul TVR a avut mai multe subiecte pe post, printre care unul si de la Biroul Politic al PSD, unde i-a pus cateva intrebari premierului Viorica Dancila.

Andreea Dumitrescu a spus doar ca “ia in calcul demisia”, fara sa faca alte comentarii.