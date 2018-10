OUG-ul lui Toader pe Justitie arunca in aer activitatea DNA, printr-un articol-bomba

Activitatea DNA ar putea fi paralizata ca urmare a uneia dintre prevederile Ordonantei de Urgenta prin care au fost modificate Legile Justitiei. Este vorba de un articol aparent banal, procurorul DNA trebuie sa fi dat un examen in fata Sectiei pentru procurori din CSM, lucru pe care nu l-a facut niciunul, deoarece prevederea abia a intrat in vigoare.

“Articolul VIII: Procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, isi desfasoara activitatea in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directiei Nationale Anticoruptie, precum si in cadrul celorlalte parchete, raman in functie in cadrul acestora, numai daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, este unul dintre articolele din ordonanta care a fost publicata in Monitorul Oficial.

Acest articol trebuie corelat cu alta prevedere din ordonanta intrata in vigoare, aceea de a fi sustinut un concurs in fata Sectiei de procurori din cadrul CSM. Lucru pe care nu l-a facut niciunul dintre procurorii care activeaza la DNA, deoarece nu prevedea nicio procedura asa ceva pana acum.

Practic, pentru a lucra la DNA este nevoie de un concurs. Acest lucru nu apare la DIICOT, unde este nevoie doar de interviu. “Nu-si permiteau sa blocheze DIICOT, acolo sunt dosare cu crima organizata, interlopi si traficanti de droguri”, au explicat surse din magistratura.

“Pentru a fi numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, cel putin 10 ani vechime in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in un urma unui CONCURS organizat de catre comisia constituita in acest scop”, se arata in OUG, in cazul DNA.

“Pentru a fi numiti in cadrul Directiei de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel putin 10 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma INTERVIULUI organizat de catre comisia constituita in acest scop”, arata OUG, in cazul DIICOT.

ziare.com