OUG 14, contestata in instanta si de fostul primar PSD condamnat din Navodari

Nicolae Matei (foto), fostul primar PSD al orasului Navodari eliberat conditionat dupa o condamnare la un an si sase luni de inchisoare, a cerut in instanta suspendarea si anularea OUG 14/2017, prin care a fost abrogata controversata ordonanta de urgenta 13.

In una dintre plangerile depuse de Nicolae Matei la Curtea de Apel Constanta, fostul primar arata ca adoptarea ordonantei de abrogare s-ar fi facut cu incalcarea Constitutiei.

“Guvernul Romaniei a fost abilitat sa legifereze, sa emita ordonante pana la 1 februarie, cand Parlamentul isi relua activitatea. OUG nr. 14 a fost emisa in 5 februarie”, se arata in plangerea citata de Telegraf Online.

Conform News.ro, Nicolae Matei a depus pe 14 februarie cererea de suspendare, iar a doua zi pe cea de anulare.

Curtea de Apel Constanta urmeaza sa stabileasca termenele de judecata.

Nicolae Matei mai este judecat, intr-un alt dosar, pentru abuz in serviciu in forma continuata, tentativa la abuz in serviciu, dare de mita si constituire de grup infractional organizat, urmatorul termen fiind fixat pe 7 martie, informeaza News.ro.

Fostul primar PSD a fost anchetat in mai multe dosare penale. In unul dintre ele a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, dar a fost eliberat conditionat in vara trecuta.

Nicolae Matei nu este singurul contestatar al ordonantei de abrogare, alte cereri similare fiind inregistrate si la Bucuresti.

Parerile specialistilor in drept sunt impartite, unii dintre ei sustin ca ordonanta de urgenta nu este un act administrativ, ci unul normativ cu putere de lege, neputand fi suspendat de la aplicare de catre instantele din Romania. Ramane sa asteptam deciziile instantelor.

Atat OUG 13, cat si ordonanta 14 (cea care o abroga pe prima) au fost depuse de Guvern la Parlament. Ordonanta de abrogare a fost adoptata in unanimitate de Senat, marti, si a ajuns la Camera Deputatilor, decizionala, care o va discuta la inceputul saptamanii viitoare.

In schimb, ordonanta 13, adoptata noaptea de Guvernul Grindeanu, isi continua nestingherita parcursul in Parlament. PNL si USR au cerut ca amandoua ordonantele sa fie discutate la pachet – 13 respinsa, iar 14 adoptata prin lege.

Liderii PSD si ALDE au refuzat, sustinand ca nu mai e nevoie de discutarea OUG 13. Mai mult, Eugen Nicolicea a dat presa afara de la sedinta Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, unde se pare ca s-a discutat miercuri pe OUG 13 si 14.

ziare.com