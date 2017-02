OUG 14, adoptată în Comisia Juridică. Reprezentantul Parchetului, dat afară de la discuţii de Serban Nicolae

Comisia juridică a Senatului a adoptat în unanimitate un raport de admitere, cu amendamente, pentru legea de aprobare a OUG 14/2017, cea care abroga OUG 13/2017 de modificare a Codului Penal şi de Procedură Penală.

Votul în plenul Senatului va fi dat marţi dimineaţă.

“Propunem ca OUG 14 să fie adoptată cu două amendamente de la comisia de specialitate, pe raţiuni pur tehnice s-au făcut câteva modificări la text. E vorba de corelarea unor texte legislative”, a declarat preşedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Şerban Nicolae.

Astfel, a fost modificat alineatul (5) al articolului 25 din Codul de procedură penală declarat neconstituţional de către CCR anul trecut (decizia 586/2016) şi a fost introdusă posibilitatea recuperăriiprejudiciului prin intermediul unei acţiuni civile în cazul în care intervine prescripţia răspunderii penale.

Un alt articol din Codul de procedură penală amendat de comisia juridică a Senatului pentru a fi pus în acord cu o decizie a CCR de anul trecut (decizia 614/2016) a fost articolul 215, alineatul doi care priveşte controlul judiciar. CCR a statuat că prevederile acestui articol sunt constituţionale în măsura în care prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor articolului 212 alin. (1) şi alin. (3) din Codul de procedură penală.

Proiectul de aprobare a ordonanţei va ajunge, marţi, în şedinţa de plen a Senatului, iar apoi va fi trimis Camerei Deputaţilor, care este forul decizional în acest caz.

Ordonanţa ar fi trebuit să fie discutată mâine în Comisia Juridică, dar s-a decis să se ia o hotărâre în acest sens azi.

Trebuie discutată şi OUG 13, care este în Parlament. Liberalii şi USR au dorit ca azi să fie discutate atât OUG 13, cât şi OUG 14, dar PSD şi ALDE nu au fost de acord.

Senatorul PSD Şerban Nicolae vrea să invite la dezbatere societatea civilă şi magistraţii pentru ordonanţa 13, ordonanţă abrogată deja de Guvern. Mai mult, Şerban Nicolae nu exclude o eventuală aprobare a controversatei ordonanţe, spunând că trebuie dezbătută la fel ca orice alt proiect legislativ.

Şerban Nicolae s-a declarat deranjat de participarea la şedinţă a unui reprezentant al Ministerului Public.

„Nu am dat-o afară. Am constatat că s-a autoinvitat cineva de la Ministerul Public, lucru care e în afara regulamentului. Înţeleg că se intervine în viaţa privată pe bază de protocoale secrete, dar într-o dezbatere a comisiei nu vine orice instituţie cum vrea. Mi s-a părut că e vorba de o încălcare a regulamentului şi de politeţe foarte gravă. Dacă doreau să participe, mă anunţau în primul rând pe mine. Aş fi transmis aşa cum am transmis şi la buget că e necesară prezenţa procurorului general şi nu a unui angajat. Bănuiesc că între trei interviuri şi două drumuri acasă procurorul general nu avea drum şi pe la Senat şi ne-a transmis nişte reprezentanţi.

Mi se pare stupid să întreb stafful dacă eu am făcut vreo invitaţie. Eu sunt cel care face invitaţiile. M-am consultat cu mine dacă vreţi să continuăm cu tonul umoristic şi nu am adresat nicio invitaţie Ministerului Public. Se face o confuzie : la aceste texte nu e afectată activitatea Ministerului Public, activitatea instanţelor. Aşa cum spunea chiar CCR – şi instanţele şi parchetele aplică legea, nu participă la realizarea ei. Faptul că ne consultăm în prealabil, faptul că cerem puncte de vedere este strict la latitudinea noastră şi o facem în cadru public.

În niciun caz la o şedinţă convocată astăzi nu se autonvita cineva şi nu îmi apare nimeni aşa pe nepusă masă, am venit că am crezut că suntem utili”, a explicat Şerban Nicolae, după şedinţa comisiei.