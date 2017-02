OUG 14 a fost adoptată de Senat. OUG 13 rămâne în comisii

Ordonanţa 14, cea prin care este abrogată modificarea Codului Penal, a fost adoptată astăzi plenului Senatului. La rândul său, ordonanţa 13 va intra astăzi, în dezbatere, în comisia juridică a Senatului.

Senatul a adoptat OUG 14 cu unanimitate de voturi. Mai exact cu 118 voturi „pentru” și niciun vot „împotrivă”.

Ședință tensionată în plenul Senatului. PNL cere suspendarea ședinței și votarea la pachet a celor două ordonanțe, 13 și 14, într-o ședință comună. Așadar, ei cer voturi simultane de respingere a OUG 13 și de adoptare a OUG 14, după ce Șerban Nicolae nu a exclus ca prima ordonanță să fie și ea adoptată.

Vlad Alexandrescu, senator USR: Aș dori să vă propun suplimentarea ordinii de zi în plen cu privire la legea de respingere a OUG 13 în Senat. Există probleme cu OUG 14, posibile probleme de constituționalitate. Colegii de la Comisia Juridică au găsit înțelegere de a introduce amendamente care să o ferească de probleme de constituționalitate, dar mai râmân probleme de constituționalitate în ceea ce privește OUG 14. Guvernul a abrogat ordonanța 13, pentru ca această abrogare să fie efectivă, în Constituție se spune foarte clar că o ordonanță supusă Parlamentului se aprobă sau se respinge printr-o lege. Mi se pare foarte important să ne pronunţăm în plen în privința legii de respingere a OUG 13 și să nu creăm o fereastră de timp pe discuția între OUG 13 și 14. Ele trebuie să meargă împreună. Ca o dovadă de bună credință a majorității PSD și ALDE, vă rog să fiți de acord cu ordinea de zi pentru a discuta și ordonanța de respingere. Nu e necesară nicio consultare în comisia juridică, pentru că acest consult vizează o ordonanță abrogată.

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului: Am vaga senzație că intrați într-un teren delicat, pe care nu prea îl stăpâniți. Am remarcat inadvertențele. Una e ca OUG 13 are avizul CSM. CCR s-a pronunțat foarte clar că nu e nevoie de aviz. Materializând intenția dvs. am cădea în ridicol. Ce să respingem? O OUG abrogată și care nu există?

Şerban Nicolae, senator PSD: Am ascultat o lungă pledoarie inutilă, care face abstracție de procedurile regulamentare, dar și de informații esențiale. Nu suntem sesizaţi cu nicio ordonanţă, ci cu proiecte de lege de aprobare a OUG 13 și aprobare a OUG 14. Din acest punct de vedere, nu s-a pronunțat nicio instituție din cele menționate. Chiar dacă s-ar fi pronunțat, nu înseamnă că nu puteam face consultări. Ar fi ilogic că spunem că nu putem face consultări pentru că nu s-a dat preaviz. Am anunțat că vom face azi o primă dezbatere cu membrii comisiei pe cele trei proiecte: aprobare OUG 13, proiectul privind grațierea și proiectul privind modifările la legea 254/2013, urmând ca pe 21 să avem o dezbatere, invitând și instituțiile publice. Mi se pare că ni se propune o scamatorie să anunțăm instituțiile publice că vor fi consultate pe 21 februarie, și să-i anunțăm pe 14 că ne-am pronunțat deja.

Senatorii juriști de la Comisia Juridică a Senatului au dat, luni seară, un vot pentru adoptarea ordonanței 14. Sunt șanse mari azi ca și în plenul Senatului să se dea un vot asemănător.

După votul de astăzi, OUG 14 va merge la Camera Deputaților – cameră decizională. Mai întâi va trece prin comisiile de specialitate, apoi urmează votul în plen în maximum două săptămâni.

Digi24