Ordonantele pe Justitie nu vor fi retrase. PSD ia in calcul si asumarea raspunderii

Ordonantele de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale nu vor fi retrase, potrivit unor surse social democrate.

Luni, dupa consultarile publice pe care le va avea Ministerul Justitiei pe aceasta tema, ministrul Florin Iordache (foto) va decide forma in care masurile vor fi adoptate: prin OUG, prin angajarea raspunderii sau prin proiect de lege, au precizat sursele social-democrate.

Acestea au mai spus ca ministrul Florn Iordache are libertate deplina in ceea ce priveste adoptarea celor doua masuri – gratierea si modificarea codurilor penale.

De asemenea, potrivit surselor amintite, plafonul pentru abuzul in serviciu va ramane 200.000 de lei, perioada in care se poate depune plangerea vizand o fapta de abuz in serviciu va ramane tot trei luni si, la fel, pedepsele pentru abuz in serviciu raman scazute la intervalul propus in ordonanta pusa in dezbatere publica – intre sase luni si trei ani de inchisoare sau amenda.

“Vrem sa evitam transformarea unora in delatori de profesie. Daca doi fura impreuna, unul dintrei ei, ca sa scape, poate depune plangere dupa cinci luni. Nu, prietene, sa depuna imediat dupa ce a furat”, au precizat sursele citate.

In urma cu doua saptamani, proiectul de ordonanta de urgenta privind gratierea colectiva si proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea codurilor penale au fost postate pe site-ul Ministerului Justitiei. Au urmat reactii de dezaprobare din partea reprezentantilor magistratilor si societatii civile, culminand cu proteste in strada in Bucuresti si numeroase orase din tara.

Si pentru duminica aceasta se anunta noi proteste in Capitala si cateva orase.

