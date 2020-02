Ordonanta privind liberalizarea programelor nationale de sanatate, publicata in “Monitorul Oficial”

Ordonanta de urgenta privind accesul pacientilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privati, a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial.

Documentul a fost aprobat in sedinta de Guvern din 4 februarie.

Dupa adoptarea proiectului de OUG, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca obiectivul actului normativ este “salvarea vietilor pacientilor care (…) sunt in situatie critica si trebuie sa recurga la proceduri medicale”.

“Pentru a facilita accesul lor la cea mai apropiata unitate medicala, Guvernul a decis deschiderea sistemului de sanatate si liberalizarea programului de sanatate, astfel incat pacientii sa aiba posibilitatea sa acceseze serviciile medicale, inclusiv pe cele prestate de furnizori privati in acelasi regim cu furnizarea serviciilor medicale de catre unitatile publice”, a declarat Danca.

El a explicat ca prin ordonanta “se instituie acelasi regim de decontare a serviciilor medicale pentru unitatile private si unitatile publice” si, totodata, “se elimina coplata, contributia personala prevazuta de Ordonanta 27/2019, introdusa de guvernarea PSD anterioara si se proroga termenul pentru aceste contributii personale pana in aprilie 2021”.

“Pacientii vor beneficia de acelasi regim, indiferent ca aceste servicii medicale sunt furnizate de un operator public sau privat. Este un act normativ curajos al Guvernului (…).

El a fost in dezbatere publica in ultima perioada, au fost consultate asociatiile profesionale, sectorul medical si este un obiectiv asumat firesc de o guvernare liberala care doreste sa elimine discriminarile intre sectorul public si privat, pentru a mari avantajul pacientilor care pot accesa servicii medicale de calitate, cele mai apropiate, in functie de nevoie. Vorbim de doua programe nationale de sanatate, cele privind infarctul miocardic si atacul cerebral”, a mai spus Danca.

