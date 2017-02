Ordonanta 14 a fost contestata in instanta: Daca va fi suspendata, OUG 13 intra in vigoare

Ordonanta 14/2017, prin care a fost abrogata controversata ordonanta 13, a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti de o persoana condamnata in prima instanta, pentru complicitate la abuz in serviciu. In cazul in care va fi suspendata abrogarea, ordonanta care a scos in strada sute de mii de romani intra in vigoare si isi produce efectele, sustin unii specialisti.

Sesizarea a fost depusa la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in data de 10 februarie, de Luiza Cazanescu, acuzata de complicitate la abuz in serviciu si condamnata in prima instanta la trei ani si doua luni de inchisoare, informeaza Digi24.

Conform Realitatea TV, alte doua actiuni similare au fost deschise in instanta impotriva ordonantei ce abroga OUG 13.

De exemplu, intr-o alta cauza aflata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in care mai multe persoane sunt cercetate pentru despagubiri ilegale, un inculpat a cerut sesizarea Curtii Constitutionale in privinta ordonantei de abrogare, relateaza Mediafax.

Unii specialisti in drept, citati de Mediafax, au declarat ca ordonanta de urgenta nu este un act administrativ, ci unul normativ cu putere de lege, neputand fi suspendat de la aplicare de catre instantele din Romania.

Atat OUG 13, cat si ordonanta 14, cea care o abroga pe prima, au fost depuse de Guvern la Parlament. Ordonanta de abrogare a fost adoptata in unanimitate de Senat, marti, si a ajuns la Camera Deputatilor, decizionala.

In schimb, ordonanta 13, adoptata noaptea de Guvernul Grindeanu, isi continua nestingherita parcursul in Parlament. PNL si USR au cerut ca amandoua ordonantele sa fie discutate la pachet – 13 respinsa, iar 14 adoptata prin lege.

Liderii PSD si ALDE au refuzat, sustinand ca nu mai e nevoie de discutarea OUG 13. Mai mult, Eugen Nicolicea a dat presa afara de la sedinta Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, unde se pare ca s-a discutat azi pe OUG 13 si 14.