Ordinul lui Trump privind imigrantii este ilegal, avertizeaza Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului

Discriminarea persoanelor pe baza nationalitatii lor este ilegala, a avertizat luni, pe Twitter, Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, referindu-se la decizia presedintelui american Donald Trump de a interzice accesul in Statele Unite al cetatenilor din sapte tari din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters.

“Discriminarea numai pe baza nationalitatii este interzisa in baza legilor privind drepturile omului”, a scris Zeid Ra’ad al Hussein intr-un mesaj publicat pe Twitter.

“Interdictia americana (…) iroseste resurse necesare pentru masuri potrivite de contraterorism”, a adaugat el.

Ordinul executiv semnat vineri de Trump, prin care cetatenii din sapte tari cu populatie majoritar musulmana au primit interdictie de a calatori in Statele Unite, a provocat haos pe aeroporturi, in conditiile in care granicerii si agentii de imigratie au incercat sa implementeze noile reguli.

Proteste de amploare au izbucnit in tara, au fost initiate procese, iar un judecator federal a blocat repatrierea celor care au fost retinuti in baza ordinului criticat de activisti pentru drepturile omului, dar si de alesi democrati si republicani deopotriva.