Ordinul lui Trump impotriva imigrantilor, partial blocat in justitie. Proteste masive au avut loc in aeroporturi

Un judecator federal din Statele Unite ale Americii a blocat partial implementarea ordinului executiv dat de Donald Trump care restrictioneaza imigratia, scrie BBC.

Decizia a fost data duminica dimineata, dupa ce mai multi avocati ai persoanelor afectate si asociatii ale drepturilor omului au atacat legea in instanta.

Magistrata Ann M. Donnelly a ordonat oprirea imediata a operatiunilor de deportare a refugiatilor si a altor pasageri care detin vize valide, sau chiar vize de rezidenta permanenta in Statele Unite. Decizia ii implica pe refugiatii si pe cetatenii din cele sapte tari predominant musulmane, care sunt deja in tranzit pe aeroporturile americane si au fost retinuti in mod ilegal de catre autoritatile aeroportuare.

Cu toate acestea, decizia are caracter temporar si ramane in vigoare pana la examinarea mai atenta a cazurilor. In plus, aceasta interzice doar deportarea celor afectati de ordinul executiv, insa nu permite specific intrarea acestora pe teritoriul american, astfel ca, multe din aceste persoane risca sa ramana blocate in aeroporturi.

Uniunea pentru Libertatea Civila din SUA a estimat ca intre 100 si 200 de persoane care detin cetatenia unuia din cele sapte state au ramas blocate in aeroporturi dupa ordinul presedintelui Donald Trump de sambata.

Reprezentantii Departamentului de Securitate Interna al SUA au anuntat duminica dimineata ca vor respecta deciziile judecatoresti care blocheaza deportarea unor refugiati sau pasageri. “Aceste persoane au trecut prin screening-uri suplimentare de securitate si sunt in acest moment procesati pentru a intra in Statele Unite. Aceasta decizie este in acord cu legile imigratiei si cu deciziile judecatoresti”, se arata intr-un comunicat al Departamentului de Securitate Interna.

De asemenea, un grup de procurori generali discuta daca sa lanseze propria actiune legala impotriva ordinului executiv semnat de presedintele Donald Trump. Procuratura Generala evalueaza posibile actiuni legale in Pennsylvania, Washington si Hawaii.

In acelasi timp, sute de persoane au protestat in aeroporturi fata de ordinul anti-imigratie semnat de Donald Trump.

La scurt timp dupa semnarea ordinului, mii de oameni au protestat in fata aeroporturilor din orase precum New York, Dulles, Los Angeles, San Francisco, Denver si Philadelphia, unde au scandat “Lasati-i sa intre!”.

Alte persoane s-au strans in fata judecatoriei din Brooklyn care, intr-un final, a decis amanarea partiala a aplicarii ordinului. Toti cei prezenti au izbucnit in urale dupa anuntarea deciziei.

Protestatarii au cerut, printre altele, anularea ordinului executiv si si-au proclamat, totodata, solidaritatea cu refugiatii afectati de ordinul semnat de Trump.

Presedintele Donald Trump a interzis intrarea refugiatilor sirieni in Statele Unite pe termen nelimitat, ca parte a unor noi masuri de a “mentine teroristii islamici radicali in afara SUA”. El a semnat un ordin executiv amplu, care prevede si suspendarea, timp de patru luni, pentru toate programele de imigrare.

De asemenea, prin acest ordin, cetatenii din alte sase state, in principal musulmane, primesc interdictie de a intra pe teritoriul american timp de trei luni.

Presedintele american a explicat ca oprirea temporara a programului de refugiati este necesara pentru ca agentiile guvernamentale sa aiba timp sa dezvolte un sistem de control mai strict.

“Initiez noi masuri de control pentru a mentine in afara Statelor Unite teroristii islamisti radicali. Nu ii vrem aici”, a mai declarat liderul de la Casa Alba.

ziare.com