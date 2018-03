Orban, dupa achitare: A fost o grea incercare, dar nu am atacat DNA, nu am mers cu bodyguarzi la instanta

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, dupa decizia instantei de a-l achita in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani pentru campania electorala, ca a fost o grea incercare, dar cu toate acestea nu este responsabilitatea politicienilor sa analizeze activitatea unei institutii din Justitie.

“A fost o grea incercare pentru mine, pentru familia mea, prieteni si colegi. Nu am facut altceva decat sa imi sustin nevinovatia, sa sustin ca nu am comis nicio fapta imorala, ca nu am incalcat nicio lege. Din momentul inceperii urmaririi penale m-am retras din functii, mi-am retras candidatura la primaria Capitalei si nu am candidat pentru Parlament. (…)

Nu am atacat DNA, nu am mers cu bodyguarzi la instanta. (…) Nu trebuie atacata justitia, oamenii politici nu trebuie sa intre cu bocancii in activitatea puterii judecatoresti. Ca partid sustinem independenta justitiei, lupta impotriva coruptiei”, a declarat Ludovic Orban.

Intrebat cum priveste acum dosarul instrumentat de DNA, care l-a scos din cursa pentru Primaria Capitalei, Orban sustine ca nu e treaba sa sa se pronunte.

“Nu oamenii politici trebuie sa analizeze activitatea unei institutii judecatoresti, ci trebuie sa o faca institutiile prevazute de lege (…) Am primit satisfactie in acest dosar, pentru ca procurorul care a instrumentat dosarul meu a parasit DNA. Institutiile au capacitatea de a scapa de uscaturi”, a mai spus Orban.

Acesta a vorbit si despre adversarii sai politici. “In Romania exista o Constitutie care se ocupa de autoreglare, nu cred ca oamenii politici cum ar fi Liviu Dragnea, Tariceanu, Nicolicea trebuie sa faca ordine, astfel ne trezim cu unii calcand in picioare justitia”, a afirmat liderul PNL.

Instanta suprema l-a achitat definitiv, luni, pe presedintele PNL, Ludovic Orban, in dosarul in care este acuzat ca a cerut, in 2016, unui afacerist 50.000 de euro, pentru campania electorala pentru primaria Capitalei.

La ultimul termen al apelului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), procurorul DNA a cerut pentru liderul PNL pedeapsa cu inchisoare cu executare orientata spre minimum, adica un an de detentie.