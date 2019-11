Orban: Anul viitor nu va fi introdusa nicio taxa noua. Nici taxa auto

Premierul Ludovic Orban da asigurari ca anul viitor nu va fi introdusa nicio taxa noua, nici cea auto despre care a vorbit joi.

Orban a precizat ca, in momentul in care a discutat despre taxa de mediu, a spus ca Guvernul se va consulta cu Comisia Europeana pe aceasta tema si decat sa fie introdusa o taxa care sa nu fie in conformitate cu legislatia europeana, mai bine nu se ia aceasta masura.

El a reprosat insa presei ca nu a preluat si aceasta informatie.

“Aveti toata politica noastra fiscala introdusa in programul de guvernare si politica fiscala nu prevede introducerea de noi taxe. Vreau din nou sa fac o precizare. La conferinta de presa de la Ministerul Mediului, asa se nasc fake news-urile, am fost intrebat de taxa de mediu si am spus ca studiem, analizam, vedem in ce masura.

Dar am spus un lucru: ne vom consulta cu Comisia Europeana si, decat sa introducem o taxa care sa nu fie in conformitate cu legislatia europeana, sa ii punem pe romani sa plateasca taxa respectiva si, dupa aceea, sa trebuiasca sa le dam banii inapoi, eventual sa ii punem si pe drumuri, mai bine nu bagam nicio taxa. Aceasta afirmatie nu a fost luata. Oricum, anul viitor in mod evident nu va aparea nicio taxa noua”, a declarat premierul Ludovic Orban, dupa intalnirea avuta cu ministrul de Finante, Florin Citu, si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca ar trebui conceputa o noua taxa auto, ca o taxa de poluare, iar cuantumul sa depinda de cantitatea de noxe care sunt eliberate in atmosfera. El a precizat ca taxa poate fi gandita si ca un impozit variabil, pe proprietate.