Orban, ales presedinte al PNL cu o majoritate covarsitoare in fata lui Cristian Busoi – 3500 voturi la 950

Ludovic Orban a castigat sambata functia de presedinte al Partidului National Liberal, asa cum era de asteptat, in fata lui Cristian Busoi. El a primit 3518 voturi din partea delegatilor liberali prezenti la Romexpo – Pavilionul central, in timp ce contracandidatul sau a primit doar 952 voturi. Duminica, circa 2000 de delegati isi vor alege, in cadrul Consiliului National, cei 36 de membri ai Biroului politic, dintre care patru prim-vicepresedinti.

Orban, favorit clar inainte de acest Congres – avea sustinerea a 40 de filiale din 47 -, a ridicat sala in picioare la discursul sau, beneficiind si de cateva scandari cu numele sau. Noul presedinte al PNL a vorbit despre faptul ca trebuie sustinute alegerile anticipate si s-a declarat impotriva blatului cu PSD.

El s-a referit si la Dacian Ciolos, despre care a spus ca a intors spatele partidului. In PNL sunt multi “Daciani Ciolosi” a spus Orban, care insa, in opinia lui, nu au beneficiat de sustinerea in functii importante asa cum este cazul fostului premier.

Congresul Partidului Național Liberal a adoptat modificările la Statutul liberalilor. Congresul va fi urmat duminică de şedinţa Consiliului Naţional care va alege echipa centrală a conducerii PNL, Biroul Executiv. Președintele Comisiei de statut, Cătălin Boboc, a prezentat ultimele modificări, respectiv faptul că în Biroul Executiv al PNL vor fi 16 vicepreședinți – 8 vicepreședinți coordonatori ai comisiilor de specialitate pentru politică externă, apărare, siguranță națională, administrație, ordine publică, siguranța cetățeanului, fonduri europene, dezvoltare regională, justiție și drepturi cetățenești, buget și politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri, sănătate, muncă, familie și protecție socială, educație, cercetare, tineret și sport, cultură, culte și minorități, agricultură, dezvoltare rurală, industrie alimentară și mediu, ape și silvicultură, infrastructură de transport, comunicații și societate informațională – și 8 vicepreședinți pentru regiunile de dezvoltare. El a precizat că în Biroul Executiv vor exista 16 membri cu rang de vicepreședinți. Aceste modificări au fost adoptate cu majoritate de voturi, înregistrându-se o singură abținere.