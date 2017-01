ONU face apel la Donald Trump sa pastreze “lunga traditie a Statelor Unite” de a primi refugiati

Organizatia Natiunilor Unite a lansat sambata un apel catre presedintele american Donald Trump “sa patreze lunga traditie a Statelor Unite de a primi refugiati si sa nu faca diferente de rasa, nationalitate sau religie”, relateaza AFP.

Apelul ONU vine dupa ce Donald Trump a anuntat vineri ca a emis un ordin executiv in materie de imigratie care prevede controale intarite la frontiere in scopul stoparii eventualei intrari in SUA a unor “teroristi islamisti radicali”.

“Initiez noi masuri de control pentru a mentine in afara Statelor Unite teroristii islamisti radicali. Nu ii vrem aici”, a subliniat presedintele american, in cursul ceremoniei de investitura a secretarului Apararii, James Mattis, desfasurata la Pentagon.

“Vrem sa fim siguri ca nu vom lasa sa intre in tara noastra aceleasi amenintari pe care soldatii nostri le combat peste hotare” (…) Nu vom uita niciodata lectiile lui 11 septembrie” 2001, a proclamat Trump, facand trimitere la atentatele comise in SUA de gruparea Al-Qaida.

Acest decret, intitulat “protectia natiunii contra intrarii teroristilor straini in Statele Unite”, era asteptat de miercuri seara, atunci cand publicatia Washington Post a publicat o copie a documentului.

HotNews