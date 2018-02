Olguta Vasilescu: S-a stiut din mai ca la 3% din bugetari vor scadea salariile

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie.

“Mentionez ca s-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai, Eu am anuntat si in interviuri si in comisiile parlamentare. Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu de bugetar, dar pentru a respecta raportul de la 1 la 12 (pe baza caruia este construita legea salarizarii) au fost necesare ajustari salariale”, a sustinut Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii sustine ca Legea Salarizarii a avut drept scop echilibrarea salariilor si ca “abia in 2022 se va echilibra sistemul”.

“Din cauza acestor dezechilibre abia in 2022 se va echilibra sistemul in sensul ca aceeasi functie si gradatie sa fie platite la acelasi nivel. Bugetarii cu salarii de lux sunt oricum avantajati. In 2022, ceilalti ii vor ajunge din urma, iar bugetarii de lux coboara de anul acesta in grila de salarizare”, a adaugat Vasilescu.

Ministrul a adaugat ca adevaratele cresteri salariale vor incepe din 2019, cand cei cu salarii mici vor avea cresteri mai mari, iar cei cu salarii mari vor stagna sau vor avea cresteri mici.

“In 2018, toti bugetarii au crestere de 25% pe brut cu exceptie cei care coboara direct in grila din 2022 si cei care au o crestere de 28,05%, adica cei din IT, cercetatorii, persoanele cu handicap si lucratorii sezonieri”, a mai spus Olguta Vasilescu.

“Toti bugetarii pot studia legea pentru a vedea la ce salariu vor ajunge in 2022″, a mai transmis ministrul Muncii.