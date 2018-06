Olguta Vasilescu: Nu sangereaza numai Liviu Dragnea, ci si partidul. Sper ca nu i se inmoaie genunchii

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca social-democratii vor fi alaturi de liderul PSD, dupa decizia instantei supreme de condamnare la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru ca “nu sangereaza numai Liviu Dragnea, sangereaza partidul in aceasta perioada”.

Intrebata, intr-o emisiune difuzata joi seara de postul Romania TV, daca decizia judecatorilor ICCJ ar putea fi vazuta ca o decizie politica, deoarece instanta suprema a dat, in cazul lui Liviu Dragnea, si pedeapsa accesorie de interzicere a dreptului de a candida pentru functii publice, Lia Olguta Vasilescu a spus ca aici vede ea conspiratia.

“De fapt aici devine destul de clara sentinta de astazi. Nu numai ca i se da o condamnare, dar si interdictia de a mai avea o functie. Asta inseamna candidatura la presedintie, pentru functia de senator. O sa fim alaturi de acest lider, pentru ca nu sangereaza numai Liviu Dragnea, sangereaza partidul in aceasta perioada.”

Ministrul Muncii a adaugat ca o vina o au si social-democratii pentru ca in Parlament nu au fost modificate prevederile in legatura cu infractiunea de abuz in serviciu, in contextul punerii in acord a deciziilor CCR cu legislatia penala.

“Eu sper ca lui Liviu Dragnea nu i se inmoaie genunchii, asa cum a fost cu un premier care a demisionat din functie, lasand partidul in off-side. Cred ca si noi suntem de vina pentru ca Parlamentul ar fi trebuit sa aplice modificarile la abuzul in serviciu. Deci suntem si noi vinovati pentru ceea ce se intampla, dar asta nu inseamna ca de acum inainte trebuie sa cedam macar un milimetru. Trebuie sa aplicam deciziile CCR si programul de guvernare. Nu ne sperie nimic”, a completat Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.