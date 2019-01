Oficial: Papa Francisc vizitează România timp de trei zile. Va merge la București, Iași, Blaj și Șumuleu Ciuc

Papa Francisc vine anul acesta in Romania. Suvernul Pontif va ajunge in Bucuresti pe 31 mai 2019 si va ramane in tara noastra pentru 3 zile, informeaza Administratia Prezidentiala.

El va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc.

“Primind invitatia presedintelui Romaniei, a autoritatilor statului si a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o vizita apostolica in tara noastra in perioada 31 mai – 2 iunie 2019.

Cu aceasta ocazie, Sanctitatea Sa va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc”, informeaza Administratia Prezidentiala vineri, intr-un comunicat.

De altfel, zvonuri in acest sens au aparut in spatiul public inca din luna octombrie a anului trecut.

Programul de calatorie va fi publicat la o data ulterioara, potrivit sursei citate.

Amintim ca invitatia oficiala a fost facuta de presedintele Klaus Iohannis in luna martie 2017.