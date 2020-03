OFICIAL: 8 noi cazuri de coronavirus confirmate în București. Bilanțul infecțiilor ajunge la 25

Grupul de Comunicare Stategică a anunțat marți 8 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Toate cazurile confirmate marți sunt în Capitală, la persoane care fie au avut contact cu bărbatul de 60 de ani internat la spitalul “Dimitrie Gerota” (pacientul 17), fie au călătorit în Israel, Germania sau Marea Britanie.

Comunicatul oficial preciza initial ca au fost confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19) un număr de 7 cazuri, din București (3 sunt în legătură cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat din București, 3 sunt cetățeni care au călătorit în Israel, Germania și Marea Britanie).

In afara de aceste cazuri, mai este un cetățean testat pozitiv, care a călătorit în Israel. In acest moment sunt 8 confirmări noi cu Covid 19, bilațul ajunge la 25 de persoane infectate. Detalii despre cei 8:

1. Femeie, 31 ani, judetul Ilfov, contact cu prietena barbatului de 49 de ani, primul caz confirmat in Bucuresti.

2. Barbat, 32 de ani, Bucuresti, contact al pacientului care a fost internat in Spitalul Gerota.

3. Femeie, 30 de ani, gravida, Bucuresti, contact al pacientului care a fost internat in Spitalul Gerota. Femeia are stare generala buna.

4. Copil, 3 ani, Bucuresti, contact al pacientului care a fost internat in Spitalul Gerota.

5. Femeie, 36 de ani, Bucuresti care s-a intors din data de 29 februarie din Israel, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Bals.

6. Femeie, 35 ani, Bucuresti care s-a intors din data de 29 februarie din Israel, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Bals.

7. Barbat, 34 ani, Bucuresti, care s-a intors in data de 27 februarie 2020 din Londra, Marea Britanie, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Bals.

8. Femeie, 41 ani, care s-a intors din Germania in data de 7 martie 2020 din Munchen, Germania, s-a prezentat cu simptomatologie la INBI Matei Bals.

Gabriela Firea anunțase anterior că 3 din cele 8 persoane confirmate de Grupul de Comunicare Strategică au legătură că pacientul internat la spitalul MAI, Dimitrie Gerota. Una dintre aceste persoane lucrează la Primăria Capitalei.