O numeroasa delegatie de suceveni a participat la marele miting liberal de la Bucuresti

Liberalii au organizat primul miting electoral din București. La eveniment a participat și președintele Iohannis: S-au cocoțat în vârful statului infractorii. Eliberați România! Vă aștept pe toți la vot pe 26 mai

Zeci de mii de simpatizanti ai PNL (peste 50.000, conform organizatorilor) s-au strans sambata in Piata Victoriei din Bucuresti, la mitingul liberalilor in care au fost prezentati candidatii la alegerile europarlamentare. A fost un miting linistit, la care prezenta jandarmilor abia a fost zarita, departe de multime. La miting a participat si o importanta delegatie a liberalilor suceveni.

Alaturi de liberali a venit si presedintele Klaus Iohannis, care i-a indemnat pe romani sa iasa la vot pe 26 mai, atat pentru europarlamentare, cat si pentru referendumul pe justitie. Seful statului a spus ca a invatat la Summit-ul de la Sibiu ca pentru Europea conteaza Romania si romanii. “Sa va spun ce am invatat la Summit. Am inteles ca pentru toata Europa, Romania conteaza, romanii conteaza. Sa le fi vazut fetele participantilor cand romanii i-au salutat. Locul Romaniei si al romanilor este in Europa. Noi toti vrem sa fim europeni. Pentru a fi bine reprezentati in Europa avem nevoie de aceasta echipa puternica, ce va castiga europarlamentarele”, a spus Iohannis. Insa, spune seful statului, PSD nu conteaza penyru Europa pentru ca a dovedit ca nu este in stare de nimic. “Stiti cine nu conteaza in Europa? Nu conteaza PSD, fiindca au dovedit ca nu sunt in stare de nimic. Au venit la guvernare cu promisiuni. PSD ne-a promis marea cu sarea. Acum, cand mandatul lor se apropie de sfarsit, putem sa vedem unde ne aflam. Unde sunt spitalele promise? Zero. Unde sunt autostrazile promise? Zero. Unde e bunastarea promisa? La ei, ei au inceput sa isi rezolve problemele”, a subliniat Iohannis.