O noua alerta meteo de vreme rea: Urmeaza doua zile cu ploi si vijelii in toata tara

Meteorologii au emis inca o alerta meteo de vreme rea valabila pentru toata tara.

Informarea intra in vigoare miercuri, la ora 12:00, si e valabila pana joi, la ora 22:00.

In intervalul mentionat, in vestul, nord-vestul si centrul tarii precum si la munte, cu precadere in zona Carpatilor Occidentali si in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali, se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si izolat caderi de grindina.

Cantitatile de apa vor depasi 15…25 l/mp si pe arii restranse 35…40 l/mp.

Romania s-a mai aflat sub o atentionare meteo de vreme rea, care a expirat marti seara la ora 22:00.

In toata tara au fost averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si grindina.