O masina a intrat intr-un grup de oameni, in Marsilia: Cel putin un mort

Cel putin o persoana a murit, luni, dupa ce o masina a intrat in pasagerii care asteptau autobuzul in doua statii, transmite AFP. Incidentul seamana cu modul de operare al islamistilor radicalizati.din Marsilia, Franta. De asemenea, cel putin un om a fost ranit.

Soferul a fost arestat imediat dupa incident, relateaza Euronews. Se pare ca este vorba despre un barbat de 35 de ani.

Politia nu a oferit inca informatii suplimentare despre incident si nu se stie daca este vorba despre un atac terorist sau un simplu accident. O sursa din politie a declarat insa, citata de Metro, ca soferul ar fi intrat deliberat in grupul de oameni.

Accidentul s-a produs in doua statii de autobuz, una dintre ele situata in zona Vechiului Port, frecventata de turisti, in jurul orei locale 10:00 (ora 11:00, ora Romaniei – n.red.). Localnicii au fost sfatuiti sa nu se apropie de aceasta zona, respectiv Bulevardul Charles Livon.

Soferul conducea o dubita alba, posibil furata, a declarat politia din Marsilia. El avea cazier pentru fapte de delincventa, dar nu era in atentia serviciilor secrete pentru posibile legaturi cu teroristii

Victima este o femeie de 42 de ani, iar o alta femeie de 29 de ani a fost ranita.

Marsilia este al doilea oras ca marime al Frantei, dupa Paris.