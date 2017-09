O furtuna devastatoare a lovit vestul tarii: 5 morti si 27 de raniti. Doi copii in stare grava

Cinci persoane au murit si 27 au fost ranite in urma unei furtuni devastatoare care a lovit vestul tarii.

O femeie a murit la gradina zoologica din Timisoara, dupa ce un copac a cazut peste ea, iar un barbat a fost ucis tot in acest oras de un panou publicitar luat de vant, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, anunta Digi24. Ei anunta ca 15 dintre cei 27 de raniti au ajuns la spital.

Inca doua persoane decedate sunt din localitatea Buzias, din judetul Timis, peste ele a cazut un copac in parc. A cincea persoana a decedat la Arad.

Potrivit Realitatea Tv, alte 27 de persoane au foat ranite.

Orasul Timisoara a fost pur si simplu devastat de furtuna care a lovit parca din senin. Vijelia a durat aproape o ora, rafalele puternice de vant au atins aproape 100 de km pe ora si au smuls copaci din radacini, au rupt fire de inalta tensiune, iar locuitorii au ramas fara curent minute in sir. De asemenea, de pe unele cladiri au fost smulse tigle si caramizi, potrivit Digi24.

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat ca multe strazi sunt blocate, iar mai multe autovehicule, inclusiv TIR-uri au fost rasturnate.

“Sunt pe teren si ma crucesc. Sunt zeci de copaci la pamant, strazi blocate. Am ramas fara curent electric, fara apa. Sunt acoperisuri smulse de pe case, de pe blocuri. S-a surpat o poarta de intrare in oras, dinspre aeroport. Sunt TIR-uri rasturnate. De cand sunt eu nu am mai vazut asa ceva”, a declarat Nicolae Robu, citat de News.ro.

Totodata, in municipiul Arad, acoperisurile mai multor cladiri au fost avariate de o vijelie puternica, duminica dupa-amiaza, iar zeci de copaci au fost rupti si au cazut pe autoturisme sau pe drumuri, ingreunand circulatia.

Toate unitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad au fost alertate si intervin, situatia fiind similara in tot judetul, in urma furtunii care a durat cateva minute, informeaza News.ro.

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arad, George Plesca, zeci de apeluri au fost inregistrate la 112 in numai cateva minute, oamenii solicitand ajutor in urma distrugerilor provocate de furtuna.

Conform relatarilor martorilor pe retelele de socializare, in judet sunt rupti de vijelie sute de copaci, care au cazut pe drumuri judetene si nationale. Cea mai afectata zona este Valea Muresului, aici fiind inregistrate si intreruperi in furnizarea energiei electrice.