O femeie a fost impuscata in cap de sot intr-o agentie de turism din Bucuresti. Agresorul a fost gasit mort

O femeie angajata a unei agentii de turism din sectorul 5 a murit dupa ce a fost impuscata, marti, de sotul sau chiar la locul de munca.

Barbatul in varsta de 45 de ani a venit la locul de munca al femeii in varsta de 31 de ani si s-au certat. Ucigasul a scos un pistol cu bile pe care il detinea legal si a impuscat-o in cap, transmite Digi 24.

Medicii veniti la locul incidentului nu au putut sa ii salveze viata victimei.

“Parchetul Tribunalului Bucuresti si Serviciul Omoruri au fost sesizate ca in incinta unei societati comerciale de pe raza sectorului 5 o angajata, de 31 de ani, a fost agresata si impuscata, in zona capului, de sotul ei, acesta ulterior parasind locatia.

A fost efectuata cercetarea locului faptei, cadavrul fiind ridicat si transportat la INML in vederea necropsiei”, a anuntat Biroul de presa al Politiei Capitalei.

Barbatul a fugit din agentia de turism, iar politistii au mers in judetul Calarasi, unde acesta locuieste, si l-au gasit noaptea trecuta decedat.

Oamenii legii spun ca cel mai probabil barbatul s-a sinucis.

“In cursul noptii, suspectul (45 ani) a fost gasit decedat, pe raza unei comune din judetul Calarasi”, a mai precizat Politia.