O familie a plonjat cu maşina în Olt. Fetiţa de 13 ani a fost salvată

O maşină cu o familie formată din părinţi şi o fetiţă de 13 ani a plonjat în râul Olt. Fetiţa de 13 ani a fost salvată.

La Brezoi-Gura Lotrului a avut loc duminica o operaţiune de salvare ca-n filme, scrie observatortv.ro. O familie a plonjat cu maşina în râul Olt. Instinctul de părinte nu a dispărut nici în această situaţie, când cei doi au împins-o pe fetiţă din maşină ca să se salveze.

Aceasta a ţipat după ajutor, iar un bărbat i-a auzit strigătele si a salvat-o. Starea fetei e grava, a fost transportata cu un elicopter SMURD. Soţia bărbatului salvator a declarat că s-a speriat, pentru că a crezut că este unul dintre copiii aflaţi în tabără: “Am auzit un copil strigând ajutor, ajutor din apă. Am crezut ca e unul dintre copiii nostri. Sotul a fugit repede si a sarit in apa după fetita. Suntem aici in tabara, cu copiii”.

Din primele informaţii, cei doi părinţi ai fetiţei de 13 ani erau de negăsit. Micuţa ar fi adoptată de cei doi. Incidentul s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei 10, pe Valea Oltului, la km 207 în apropierea oraşului Brezoi. ISU Valcea a anuntat dupa ore intregi de cautari ca masina a fost gasita.

Autoturismul cu numere de Vâlcea, care se deplasa pe sensul de mers Sibiu Râmnicu Valcea. Pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, şoferul a parasit partea carosabila si a intrat in Olt. In masina se aflau 3 persoane o femeie, un barbat si o fetita de 13 ani.