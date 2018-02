Numarul romanilor morti din cauza gripei a ajuns la 30

Gripa a facut cea de-a 30-a victima in Romania, in conditiile in care numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute din ultima saptamana a fost de 129.165, cu 44% mai mare decat cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent, potrivit statisticii anuntate, joi, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

Au fost confirmate 1.051 de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi.

Potrivit sursei citate, morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultima saptamana, depasind nivelul minim asteptat.

“Activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie, in focare locale (Bucuresti, Constanta, Olt, Brasov, Iasi) cu tendinta de extinderea regionala si cazuri sporadice in unele judete”, a anuntat Centrul.

In total, s-au inregistrat 30 de decese provocate de gripa, ultimul caz fiind al unei femei de 88 de ani din Bucuresti.

Mai multe spitale au decis sa intre in carantina, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii Sorina Pintea. Aceasta a precizat ca sezonul de gripa va dura pana in luna aprilie si i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze antigripal.