Noul şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, instalat în funcţie de ministrul Carmen Dan. “Politia are nevoie de reforma profunda”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea în funcţie a noului şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă (foto), precum şi a adjunctului acestuia, Florin Dragnea.

”Am prezentat noul inspector al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, şi inspectorul general adjunct, cel cu care va face echipă, Florin Dragnea. A fost o discuţie prin care am transmis asumarea unei misiuni care priveşte reforma profundă pe care şi-au asumat ca împreună şi cu susţinerea conducerii MAI să o înfăptuiască. Ce s-a întâmplat este o situaţie dificilă, dar eu am spus că are izvoarele în Poliţia Română. (…) Ne-am asumat ca într-o primă instanţă să avem o analiză a problemelor din sistem şi, în cel mult o lună, un plan de măsuri cu termene asumate. Poliţia are nevoie de o reformă profundă”, a spus Carmen Dan.

Întrebată despre motivele pentru care a cerut retragerea lui Bogdan Despescu, ea a menţionat proasta comunicare şi gestionare a problemei în cazul poliţistului acuzat de pedofilie, adăugând că acesta a fost pus la dispoziţie, urmând a fi identificat un post.