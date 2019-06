Noul grup politic din Parlamentul European din care face parte si USR-PLUS se va numi Renew Europe

Noul grup politic din Parlamentul European format din ALDE Europa, En Marche (partidul lui Macron) si USR-PLUS se va numi Renew Europe, a anuntat europarlamentarul Dacian Ciolos.

“Am decis, astazi, ca numele noului grup din Parlamentul European pe care l-am fondat alaturi de partenerii nostri din ALDE Group – Liberals and Democrats in the European Parliament si En Marche sa fie Renew Europe (Reinnoim Europa) . Numele grupului reflecta exact intentiile noastre: vrem sa construim o Europa moderna, mai puternica, mai aproape de cetateni”, a anuntat liderul PLUS.

Dacian Ciolos a precizat ca devizia grupului este: “Hotarati sa construim impreuna o Europa libera si echitabila”.

Sambata, liderii USR au decis ca partidul lor sa se alature noului grup infiintat in Parlamentul European alaturi de formatiunea presedintelui francez Emmanuel Macron si ALDE Europa.

“Comitetul Politic valideaza afilierea USR la grupul parlamentar

ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS.

Scriem istorie in Romania si in Europa. Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai si Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania. Asta am decis acum la Braila”, a anuntat pe Facebook Iulian Bulai.

Potrivit deputatului USR, decizia a fost luata cu 84 de voturi “pentru”, un vot “impotriva” si 3 abtineri.