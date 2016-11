Noua lege a salarizarii: Cat vor castiga demnitarii, medicii, profesorii, politistii si preotii

Cel mai mare salariu platit de stat il va avea presedintele, respectiv 21.540 de lei (brut), in timp ce premierul, presedintii Camerelor parlamentare, precum si patriarhul Romaniei vor castiga 21.200 de lei lunar (brut), se arata in proiectul noii Legi a salarizarii unitare elaborat de Guvern, conform ziare.com.

Executivul a prezentat, luni, proiectul Legii salarizarii unitare, ce presupune cresterea treptata a salariilor bugetarilor pana in 2022, iar miercuri Confederatia Cartel Alfa a dat publicitatii si anexele.

Legea este programata sa fie aplicata incepand din iulie 2017, salariile urmand sa creasca in trepte, conform urmatoarelor 6 etape:

1 iulie 2017

1 decembrie 2017

1 decembrie 2018

1 decembrie 2019

1 decembrie 2020

1 decembrie 2021.

Cea mai mica leafa primita de un angajat la stat va fi de 1.625 de lei, iar cel mai mult vor avea de castigat angajatii care sunt remunerati prost in momentul de fata.

Cea mai mare indemnizatie, de 21.540 lei, este cea primita de presedintele Romaniei.

La solicitarea Ziare.com, Ministerul Muncii a precizat ca in lege este vorba despre salariul de baza brut.

La salariul de baza se pot adauga diverse sporuri si suma poate creste. Iar apoi din salariul brut se scad impozitele pentru a obtine remuneratia neta a angajatului.

De asemenea, Ministerul Muncii precizeaza ca la ora actuala cel mai mic salariu de baza brut este de 1.250 de lei, pentru toate domeniile (salariul minim brut garantat in plata), iar cel mai mare salariu este cel al presedintelui Romaniei, care nu se schimba odata cu noua lege.

Raportul actual intre cel mai mic salariu de baza si cel mai mare este de 21.540/1.250=17,2, iar potrivit noii legi a salarizarii el va scadea la 1:13, respectiv 1:9, daca se exclud demnitarii.

Cele mai mari salarii la stat

Noul proiect prevede ca cel mai mare salariu lunar platit de stat va ramane cel al presedintelui Romaniei, de 21.540 lei (brut).

Premierul, presedintele Senatului si cel al Camerei Deputatilor vor fi remunerati cu 21.200 de lei, ministrii vor primi 19.055 lei, iar senatorii si deputatii cate 18.000 de lei lunar. Toate sumele reprezinta indemnizatiile brute, din care se scad impozitele pentru a obtine remuneratia neta.

Alti demnitari numiti in functii vor avea urmatoarele salarii brute de baza:

Avocatul Poporului – 19.055 lei

Presedintele Curtii de Conturi – 21.200 lei

Presedintele CNA – 19.055 lei

Presedintele AEP – 19.055 lei

Consilier prezidential – 19.055 lei

In randul primarilor si consilierilor, salariile brute de baza vor fi urmatoarele:

Primarul Capitalei – 19.055 lei

Viceprimar al Capitalei – 11.805 lei

Presedinte de Consiliu Judetean – 18.000 / 16.300 lei (in functie de numarul de locuitori)

Primar de sector – 10.851 lei

In Educatie, un rector va incasa intre 9.168 lei si 10.550 lei brut (in functie de gradul didactic), iar un cadru didactic universitar va avea intre 3.618 lei si 7.282 lei (in functie de gradul didactic si de vechime).

In sistemul preuniversitar, toate salariile brute de baza se vor situa sub 4.300 lei.

In Sanatate, un medic primar va putea castiga lunar intre 5.148 lei si 6.410 lei brut, un medic specialist – intre 3.807 lei si 4.740 lei, iar un medic fara grad, intre 2.814 lei si 3.504 lei brut. Asistentii vor castiga de la 2.246 pana la 3.823 lei.

In schimb, un judecator sau procuror va porni de la 6.362 lei, cat va castiga un stagiar, si va putea urca pana la 12.582 lei – indemnizatie bruta.

In Politie, salariile brute vor varia intre 1.686 lei si 5.848 lei.

In cadrul Cultelor, salariul brut al unui preot se va incadra in limitele de 1.816 lei (debutant) si 2.544 de lei.

ziare.com.