Noua Comisie de Control SRI l-a chemat pe directorul Hellvig la raport in scandalul Coldea

Presedintele Comisiei parlamentare de Control al Activitatii SRI, Adrian Tutuianu, a spus ca directorul SRI, Eduard Hellvig, a fost chemat la audieri, saptamana viitoare, in contextul scandalului legat de dezvaluirile lui Sebastian Ghita despre fostul numar 2 din SRI, Florian Coldea.

“I-am solicitat sa fie prezent pe data de 25 (ianuarie – n.red.), la ora 11:00, in sala de sedinte a Comisiei de Control, cu doua subiecte.

Subiectul numarul 1 e legat de ce se intampla acum in spatiul public, cu dl Coldea, si subiectul 2 este legat de bugetul SRI. Am covenit cu directorul SRI sa vina cu toate documentele”, a spus social-democratul.

Acesta a spus ca nu comenteaza anuntul de marti al SRI privind trecerea in rezerva a generalului Florian Coldea.

“Comisia SRI are atributul de a verifica legalitatea functionarii acestui serviciu. Sa lamureasca in ce masura in cadrul Serviciului s-au produs anumite fapte si in ce masura sunt respectate dispozitiile legale”, a mai precizat seful Comisiei de Control SRI.