Nord-coreenii au anulat o intalnire cu vicepresedintele american Mike Pence

Vicepresedintele american Mike Pence ar fi trebuit sa participe la o intalnire cu oficialii nord-coreeni prezenti la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dar Coreea de Nord a anulat intrevederea in ultima clipa, a anuntat cabinetul vicepresedintelui.

“Coreea de Nord a promovat o intalnire in speranta ca vicepresedintele isi va atenua mesajul, fapt care ar fi facut loc pe scena mondiala pentru propaganda lor pe durata Jocurilor Olimpice. Aceasta administratie va impiedica dorinta lui Kim Jong-Un de a-si vopsi regimul ucigas cu fotografii frumoase la Jocurile Olimpice. Poate ca de aceea s-au retras de la intalnire sau poate ca nu au fost niciodata sinceri in privinta participarii la aceasta”, a transmis seful de cabinet al vicepresedintelui SUA, Nick Ayers.

In timpul vizitei din Coreea de Sud, Mike Pence a condamnat incalcarile drepturilor omului de catre regimul de la Phenian si a anuntat “cele mai dure si mai agresive” sanctiuni impotriva Phenianului, pentru dezvoltarea programelor nucleare si cu rachete balistice. Totodata, vicepresedintele american a subliniat importanta consolidarii aliantei cu Japonia si Coreea de Sud.

“Presedintele [Donald Trump] a luat decizia ca daca [nord-coreenii] vor sa discute, ne vom transmite mesajul fara compromisuri. Daca ar fi cerut o intalnire, am fi fost prezenti. De asemenea, presedintele a spus foarte clar ca, pana cand nu vor fi de acord cu denuclearizarea completa, nu ne vom schimba pozitia si nu vom negocia”, a mai declarat Nick Ayers.

Potrivit oficialilor americani, Mike Pence ar fi trebuit sa se intalneasca la PyeongChang cu Kim Yo Jong, sora cea mica a liderului nord-coreean Kim Jong-Un, si cu Kim Yong Nam, presedintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord.

Sportivii din Coreea de Nord si Coreea de Sud au defilat impreuna la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, sub acelasi steag la ceremonia de deschidere, o premiera in ultimii 12 ani. Totodata, cele doua state au format o echipa comuna de hochei feminin pentru evenimentele care se desfasoara in perioada 9-27 februarie.

Cu toate acestea, regimul nord-coreean a avertizat, luni, ca reluarea exercitiilor militare comune Coreea de Sud-SUA deterioreaza dialogul inter-coreean si amplifica tensiunile in Peninsula Coreeana. Phenianul considera ca aceste actiuni reprezinta o repetitie pentru agresiune.