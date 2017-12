Noi proteste în Bucureşti şi în ţară, duminica seara

După „victoria” de sâmbătă a protestatarilor din Piața Victoriei, care au reușit să-și păstreze spațiul liber de orice târg de Crăciun, noi proteste au loc duminică seara, atât în București, cât şi în mai multe oraşe din ţară. Manifestanţii cer demisia liderilor celor două Camere şi retragerea legilor Justiţiei din Parlament.

19.35. Sunt circa 500 de protestatari în Piața Victoriei. Ei au desfășurat un steag de 15 metri pătrați al Uniunii Europene, strigand “Demisia!”. De asemenea, exista si un steag al Statelor Unite, amintind de criticile Departamentului de Stat al SUA cu privire la modificarea legilor justitiei..

Sute de persoane au ieșit în stradă și în alte orașe din țară. La Cluj, aproximativ 300 de oameni au iesit in strada. Proteste sunt si la Iasi, Brasov, Galati, Bistrita.

“Duminica ne vedem in Piata Victoriei eliberata. Legile justitiei nu trebuie sa treaca. Urmeaza o perioada – e vorba de zile – in care parlamentarii se vor face ca discuta amendamente, la gramada, in regim de urgenta. Apoi le vor vota, prefacandu-se ca asta inseamna democratie si dezbatere. Strada, societatea civila, presa sau reprezentantii unor tari democratice trag semnale de alarma, pe ei inca nu ii intereseaza. Trebuie sa ii oprim!”, se arata in postarea de pe pagina evenimentului din Bucuresti. (HotNews, Digi 24)