Noi proteste impotriva Guvernului in orasele tarii: 4.000 de manifestanti la Cluj, 2.000 la Sibiu, 1.500 la Iasi, 1.000 la Cluj

A 13-a zi de proteste impotriva Guvernului, duminica, si in orasele tarii: pana la aceasta ora, cel mai amplu protest este la Iasi, unde pana la aceasta ora s-au adunat aproximativ 500 de manifestanti. Ca si in Piata Victoriei din Bucuresti, iesenii vor forma, la ora 21:00, în Piața Unirii, un tricolor uman cu ajutorul luminilor de la telefoane, hainelor și hârtiilor colorate.

La Cluj sunt in strada 4.000 de oameni: “Ziua muncim, noaptea va pazim.” (News.ro)

Peste 1.500 de protestatari la Iasi, iar oamenii continua sa vina.

Protest si la Timisoara, unde s-au adunat cateva sute de oameni. Se asculta muzica si au fost aprinse lanternele telefoanelor. (Digi 24)

2.000 de oameni in Piata Mare din Sibiu.

Protest si la Cluj, unde s-au adunat 1.000 de oameni in Piata Unirii din centrul orasului. (Digi 24)

1.000 de manifestanti in Piata Unirii din Iasi.

In Piata Mare din Sibiu s-au strans 400 de protestatari, iar oamenii continua sa vina. (Turnulsfatului.ro)

La Sibiu, in jur de 200-300 de persoane s-au adunat duminica la amiaza in Piata Mare, cu cate o carte si un scaun pliant, si s-au apucat de citit, scrie Ora de Sibiu. Manifestantii s-au asezat in cerc, in zona statuii Gheorghe Lazar, iar in centru se afla un banner mare cu textul “#rezist”.