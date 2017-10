Nobelul pentru Pace a fost castigat de ICAN, un ONG care face campanie impotriva armelor nucleare

Organizatia non-guvernamentala Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) a castigat Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2017, a anuntat vineri Comitetul Nobel.

Comitetul a motivat alegerea afirmand ca e vorba despre o “recunoastere a consecintelor catastrofale asupra oamenilor ale folosirii armelor nucleare”, informeaza The Guardian.

Bursa zvonurilor ii dadea drept castigatori pe Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe din Iran, si pe Federica Mogherini, sefa diplomatiei europene. Insa a castigat ICAN, un ONG infiintat in 2007, care lucreaza cu 468 de organizatii din 101 tari.

Dupa anuntarea Premiului NObel pentru Pace, site-ul ONG-ului a cazut.

Premiul Nobel pentru Pace, in valoare de noua milioane de coroane suedeze (1,10 milioane de dolari) va fi inmanat pe 10 decembrie la Oslo.

De la inceputul acestei saptamani au fost anuntate Nobelul pentru Medicina, pentru Fizica, Chimie si Literatura.

Premiul Nobel pentru economie va fi atribuit saptamana viitoare, pe 9 octombrie.

Fundatia Nobel a anuntat saptamana trecuta ca recompensa financiara pe care o vor primi laureatii de anul acesta va fi cu un milion de coroane suedeze mai mare fata de suma de anul trecut. Astfel, fiecare premiu Nobel din 2017 va fi insotit de un cec de 9 milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari).

Potrivit traditiei, premiile Nobel vor fi inmanate ca in fiecare an in timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemoreaza moartea lui Alfred Nobel.