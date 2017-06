UPDATE: Noapte horror la Londra: o camioneta a lovit trecatorii pe London Bridge, oameni cu gatul taiat in aceeasi zona. Cel putin doi morti, mai multi raniti

Trei atacuri majore au avut loc in noaptea de sambata spre duminica in centrul Londrei: o camioneta a intrat in plin in trecatorii de pe London Bridge, anunta BBC News. Camioneta alba ar fi lovit cel putin 5 trecatori, potrivit unui martor ocular citat de Reuters. In apropiere, la Borough Market, trei oameni cu sabii au coborat dintr-o masina si au taiat mai multe persoane pe strada. Intr-un bar de langa London Bridge doi oameni au fost injunghiati. Un alt incident a avut loc in sudul Londrei, in Vauxhall.

2:20: The Telegraph, citand surse din politie, anunta ca sunt doua persoane decedate in zona London Bridge

2:10: Politia confirma 1 mort, CNN anunta 2 persoane injunghiate

2:01 Politia cere oamenilor aflati in zona incidentelor din Vauxhall, London Bridge si Borough Market sa caute adapost si sa se indeparteze de scena atacurilor

1.53: Politisti aflati in zona sudica a London Bridge au declarat pentru BBC ca exista cel putin o victima

1.52: Incidentul de pe London Bridge este “posibil atac terorist: (BBC)

1.50: BREAKING: Un al treilea incident are loc chiar acum in Vauxhall (sudul Londrei), politia intervine (BBC)

1.48: Politia confirma ca au existat persoane injunghiate in Borough Market si ca politistii au tras focuri de arma in zona (The Guardian)

1.33: Politia cauta 3 suspecti – BBC News

1.30: E oficial: au existat doua incidente separate. Camioneta care a intrat in trecatori pe London Bridge si oameni injunghiati la Borough Market (Reuters)

1:23 Politia londoneza anunta, pe Twitter, ca, pe langa London Bridge, politistii intervin intr-un al doilea incident la Borough Market, fara a oferi detalii suplimentare (The Guardian)

1:20 Zeci de oameni evacuati de pe London Bridge

1.11: Un londonez anunta ca timpul de raspuns al ambulantei a fost de 2 minute: in timp ce oamenii fugeau de pe London Bridge, ambulantele soseau in mare viteza

1.10: BBC si SkyNews (via Reuters) anunta ca martori vorbesc despre multiple focuri de arma in centrul Londrei

1.06: Primele detalii despre incident: Reporterul BBC Holly Jones, care se afla pe podul London Bridge la momentul atacului, a relatat cum a avut loc: camioneta era condusa de un sofer si avea o viteza de circa 50 mile/ora (circa 80 km/ora). Camioneta a iesit de pe carosabil si a intrat in zona pietonala, unde a lovit trecatorii. Circa cinci oameni au fost tratati de ambulantele sosite imediat. Camioneta circula dinspre centrul Londrei.

1.02: Soferul camionetei a fost arestat si incatusat – BBC

1.01: London Bridge – o artera turistica majora din Londra – a fost inchis.

00:59 The Telegraph vorbeste despre 15-20 de oameni raniti si despre informatii potrivit careia o persoana a intrat intr-un restaurant si a injunghiat doua persoane

00:57 Martori oculari au declarat pentru Reuters ca au vazut trei persoane care par sa fi avut gatul taiat

00.55: Cel putin trei raniti in urma unor injunghieri – Reuters

00.53: Politia britanica a deplasat forte impresionante la fata locului (BBC, Reuters). Politia le cere londonezilor sa evite zona London Bridge

HotNews