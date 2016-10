Ninge in mai multe zone din tara: S-a depus zapada in Pasul Tihuta, temperaturile au scazut sub 0 grade

In mai multe zone ale tarii a inceput sa ninga miercuri, iar temperaturile au coborat sub zero grade in Pasul Tihuta, Muntii Rodnei si la Balea Lac.

In Pasul Tihuta, situat intre Bistrita-Nasaud si Suceava, mai multe echipaje de deszapezire de la Drumurile Nationale au fost trimise in zona pentru a interveni.

Potrivit sefului Sectiei de Drumuri Nationale Bistrita-Nasaud, Alexandru Slavita, este afectata de ninsori si trecerea din Bistrita-Nasaud spre Maramures, pe DN 17 D, in zona Pasului Setref, insa aici nu a fost necesara interventia utilajelor de deszapezire.

“Am trimis doua utilaje in Pasul Tihuta unde ninge abundent, existand un strat de zapada depus, iar temperatura este sub 0 grade Celsius. Nu au fost inregistrate probleme de trafic in judet”, a declarat Slavita.

Si in Muntii Rodnei ninge, iar temperaturile au scazut sub zero grade. Ninsorile de miercuri din Pasul Tihuta si Muntii Rodnei sunt primele din acest sezon.

Ninge si la Balea Lac

De asemenea, stratul de zapada de la Balea Lac, judetul Sibiu, din Muntii Fagaras, masoara 15 centimetri, iar in zona sunt anuntate in continuare ninsori si temperaturi negative.

“Ninge la Balea Lac, dar e foarte posibil ca in urmatoarele zile ninsorile sa ajunga si la Paltinis, in zonele mai joase. Stratul de zapada la Balea este de 15 centimetri. Mai ninge in cursul zilei de astazi (miercuri – n.red.) la munte, iar in timpul noptii se mai linistesc si ploile din zonele joase. Se va mentine, insa, o masa de aer foarte rece, cu temperaturi foarte scazute”, a spus meteorologul de serviciu din cadrul Centrului Meteorologic Transilvania Sud, Eugen Mitea.

Potrivit acestuia, la ora 9.00 in Sibiu erau 6 grade Celsius inregistrate in statia de la Aeroport, iar la Balea Lac erau minus 4 grade Celsius si ninsoare. Mitea a adaugat ca vremea se va incalzi usor in perioada urmatoare, insa noptile raman reci.

Totodata, circulatia pe Transalpina, pe sectorul de drum cuprins intre Ranca si Obarsia Lotrului, a fost inchisa, miercuri, pentru autovehiculele care nu sunt echipate corespunzator pentru iarna, din cauza ninsorilor si a viscolului.

Amintim ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru judetul Bistrita-Nasaud o avertizare de cod galben de ninsori si viscol, avertizare valabila miercuri in intervalul 8.30 – 12.00.

“La altitudini de peste 1000 de metri se va semnala ninsoare insotita de vant cu viteze care la rafala vor atinge 50 – 70 kilometri pe ora, ce determina scaderea vizibilitatii”, avertizeaza meteorologii.

