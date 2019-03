Nicușor Dan vrea sa ajute USR-PLUS si se ofera sa contrasemneze legal protocolul alianței

Nicușor Dan a anunțat că va contrasemna în mod legal protocolul Alianței USR-PLUS, precizând că, deși nu garantează că acest lucru va însemna că va fi admisă contestația Alianței, va face tot ce ține de el pentru ca Alianța să se regăsească pe buletinele de vot la europarlamentare, potrivit Mediafax.

„Am găsit, împreună cu echipa juridică (aceeași din 2016), soluția care să îmi permită să contrasemnez în mod legal protocolul Alianței USR PLUS. Nu garantez că, în urma semnăturii mele pe protocol, contestația Alianței USR PLUS va fi admisă. Fac însă tot ce ține de mine, în situația data, că o opțiune electorală îmbrățișată de o parte a populației, să poată fi prezentă pe buletinele de vot în 26 mai”, a scris Nicușor Dan, joi, pe Facebook.

Biroul Electoral Central a publicat, joi, seara decizia prin care a respins protocolul de constituire al alianței electorale “Alianța 2020 USR-PLUS”, motivând că în documente președinți ai formațiunilor sunt Nicușor Dan și Daneș Raluca, nu Dan Barna și Dacian Cioloș.

Președintele USR Dan Barna a anunțat că motivarea BEC este „absurdă” și că Alianța va participa la alegeri, spunând că vineri va contesta decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Biroul Electoral Central a publicat decizia de respingere a înregistrării alianței electorale USR-PLUS, în care arată că, potrivit mențiunilor din Registrul partidelor politice, Nicușor Dan este cel în drept să reprezinte USR, iar Dan Barna nu are calitatea de reprezentant al partidului. În cazul PLUS, BEC susține că Raluca Danes este reprezentantul partidului, nu Dacian Cioloș. Potrivit deciziei, la BEC au fost depuse pe 6 martie, respectiv 7 martie, cereri din partea Ralucăi Daneș și a lui Elek Levente, aceasta din urmă după expirarea termenului.

Comentariile lui Nicușor Dan:

1. Am plecat din USR prin demisia semnată la 1 iunie 2017. Din acel moment nu am mai avut vreo responsabilitate în numele USR, cu atât mai puțin responsabilitatea de a opera modificări în Registrul Partidelor în numele USR.

2. Timp de cinci luni USR-ul a avut un președinte interimar, Elek Levente. Nu înțeleg de ce acesta nu figurează ca președinte în Registrul Partidelor Politice, după demisia mea.

3. Interpretarea care circulă în spațiul public “congresul din octombrie 2017 a fost contestat de fidelii lui Nicușor Dan” lasă să se înțeleagă că membrii USR care au contestat congresul ar fi dirijați de mine.

Pe această chestiune țin să precizez:

a) Am considerat și consider că în octombrie 2017 congresul USR a fost viciat prin anularea alegerilor delegaților Municipiului București la Congres și refacerea alegerilor pe alt sistem de vot. Este singura critică pe care am adus-o USR-ului în doi ani de când am plecat din partid.

b) Membrii USR care au contestat congresul sunt oameni maturi care și-au exercitat un drept constituțional. Înainte de Congres au solicitat o mediere juridică la o casă de avocatură externă, pentru a evita litigiul în instanță, dar au fost refuzați. Au contestat acum un an și jumătate, nu își închipuiau că cererea va avea impact acum. Nu este în niciun caz vina lor că litigiul în instanță a durat un an și jumătate.

