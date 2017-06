Nicusor Dan isi da demisia din USR

Presedintele USR, Nicusor Dan, a anuntat joi ca isi da demisia din partid. Decizia fost comunicata in cadrul unei conferinte de presa, insotita de explicatii.

Nicusor Dan a spus ca decizia a fost provocata de pozitionarea formatiunii fata de definirea in Constitutie a familiei traditionale, subliniind insa clar ca, daca USR va reveni asupra acestei pozitionari, va reveni si el asupra demisiei.

Iata declaratiile lui Nicusor Dan:

- O sa anunt demisia mea din USR. Sunt trei motive importante pentru care o fac. Primul dintre ele este opinia mea ferma ca cel mai rau lucru care se poate intampla in Romania este ca dezbaterea sa nu fie pe cine fura, cine nu fura, ci pe cine apara traditia si cine nu.

- Al doilea este ca simt o datorie fata de oamenii care ne-au votat. Tema familiei este o tema intima, care tine de sentimentul religios.

- Peste aceste doua motive as fi putut sa trec. Este insa un al treilea motiv, care tine de onoare. Am promis ca este loc si pentru progresisti, si pentru conservatori si ca nu o sa existe o pozitie care sa intre in contradictie cu sentimentele lor intime.

- Aceasta decizie vine sa spuna ca unii dintre colegii nostri sunt colegi de mana a doua. Adica convingerile lor intime intra in contradictie cu directia in care partidul vrea sa mearga. Imi asum ca am facut o promisiune de care nu m-am putut tine. E o chestiune de onoare si asta antreneaza demisia mea azi din USR.

- Nu e nimic dramatic, e o constructie cu multi oameni. A aparut o majoritate care vrea sa mearga intr-o directie. Nu cred ca directia este buna. Le urez succes si sunt convins ca tot ce am promis in campania electorala va fi realizat de USR.

- Raman disponibil pentru USR, daca isi reconsidera decizia pe care a luat-o. In sedinta de duminica mi-am anuntat colegii din BPN de decizia mea, in cazul in care votul ar fi fost cum a fost.

- Le-am spus inclusiv ce o sa le spun in conferinta de presa de azi, daca acest lucru se intampla. Imi pare rau ca chestiunea aceasta se suprapune peste campania electorala a unor colegi din cateva orase din Romania. As fi putut sa aman acest anunt, daca nu l-as fi facut azi.

- Ii incurajez pe colegii mei sa ramana in USR.

ziare.com