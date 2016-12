Nicusor Dan ii da replica sotului lui Clotilde Armand: Afirmatii mincinoase, sunt mahnit si uluit!

Presedintele USR, Nicusor Dan, i-a raspuns sotului lui Clotilde Armand, care a acuzat “echipa de comunicare” a USR de abuzuri si sabotaj. Nicusor Dan este “mahnit si uluit” de aceste “afirmatii mincinoase”.

“Matei Paun (coordonatorul echipei – n.red.) a activat voluntar, sacrificandu-si timpul personal, fara sa ceara nimic in schimb, atat in campania electorala pentru alegerile locale, cat si in campania electorala pentru alegerile parlamentare.

A muncit in baza unui mandat dat de Biroul National, pe care nu l-a depasit niciodata. A avut in intreaga campanie electorala sustinerea mea si a Biroului National.

Sunt mahnit si uluit ca Sergiu Moroianu lanseaza in spatiul public afirmatii mincinoase, multe dintre ele similare cu ale dusmanilor politici ai USR”, a scris Nicusor Dan pe Facebook.

Replica liderului USR vine dupa ce Sergiu Moroianu, sotul lui Clotilde Armand, a acuzat, intr-o postare pe contul personal de Facebook, abuzurile si greselile comise “din partea ‘echipei de comunicare/campanie’ coordonate de Matei Paun”, care, in opinia sa, au dus la un rezultat mai slab al USR, in Bucuresti, la alegerile parlamentare decat la cele locale.

Moroianu l-a criticat pe Matei Paun, despre care a spus ca “este un personaj controversat”, ca a refuzat “sa-si depuna fisa de simpatizant USR” si ca nu a dorit sa dezvaluie numele celor din echipa de comunicare.

“Nu stim unde si pentru cine a lucrat, ce avere si surse de venit are, nici macar ce cetatenie are. Paun este sustinut in USR de Roxana Wring, apropiata de ONG-urile din reteaua Soros, cea care l-a adus initial in organizatie si pe Politeanu.

(…) Paun a asociat imaginea USR cu activistii lgbt si cu Soros, incercand chiar sa-l disculpe pe Soros in loc sa ne disociem viguros de el, tentativa patetica care a dus PSD la 50% din parlament si USR sub 10%”, a scris Moroianu pe Facebook.