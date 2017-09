Niculae Badalau sustine ca nu l-a lovit pe Marin Anton: Am avut un schimb de replici, detest violenta

Presedintele Executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, duminica, referindu-se la acuzatiile liberalului Marin Anton potrivit carora l-ar fi lovit, ca a avut un schimb de replici cu acesta si ca detesta violenta, apreciind ca liberalul are frustrari si ca vrea sa devina vedeta.

Afirmatiile lui Badalau au fost sustinute si de presedintele CJ Giurgiu, Marian Minea, care a sustinut ca Marin Anton nici macar nu fusese invitat la nunta la care a avut loc incidentul si ca are antecedente in judet in ceea ce priveste astfel de incidente.

“Pur si simplu nu am avut decat un schimb de replici cu domnul Anton. Nu stiu de unde a iesit toata povestea asta. Nu sunt de acord cu violenta, detest violenta”, a sustinut Badalau la Antena 3, declarandu-se “stupefiat vizavi de ceea ce se spune, pentru ca acolo erau 500 de martori”.

Liderul PSD a tinut sa sublinieze ca nu este un om violent.

“Nu l-am lovit, frustrarile dansului politice, provocarile pe care le face, nu le inteleg”, a adaugat Badalau, ssunand ca detesta inclusiv violenta verbala si ca schimbul de replici cu Marin Anton a durat cateva secunde.

“Dansul vrea sa devina vedeta”, a apreciat Niculae Badalau, adaugand ca nu a fost inca la politie, dar ca va merge daca va fi chemat.

Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, este acuzat de liberalul Anton Marin ca l-ar fi lovit, sambata seara, cand cei doi ar fi participat la o nunta. IPJ Giurgiu a deschis un dosar penal, cauza urmand a fi preluata de Parchetul General.

Amintim ca acest incident vine dupa ce, miercuri seara, senatorul USR Mihai Gotiu a fost batut de sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului, in pauza de publicitate a unei emisiuni de la B1 TV.

ziare.com