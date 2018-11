Niculae Badalau si Claudiu Manda sunt audiati la DNA

Senatorul Niculae Badalau (fotot) si Claudiu Manda, vicepresedintele Senatului si presedinte al Comisiei de Control SRI, s-au prezentat marti la DNA.

Potrivit unor surse Realitatea TV, cei doi sunt audiati intr-un dosar de coruptie. Nu se stie insa in ce calitate.

La iesirea din sediul DNA, Niculae Badalau a fost intrebat daca a a dat declaratii in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu.

“Nu. Mai aveti o incercare”, a fost raspunsul senatorului PSD.

Ulterior, intrebat daca audierea sa are legatura cu dosarul Tel Drum, Badalau a spus ca nu stie.

“Am fost si eu ca orice cetatean normal, am declarat ceea ce stiam. Nu am mai fost chemat in acest dosar. Nu pot sa zic ca a fost o surpriza placuta”, a precizat Niculae Badalau.

Claudiu Manda (PSD) este cel care a primit solicitarea DNA cu privire la inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu. El explicat saptamana trecuta de ce nu l-a anuntat pe cel direct vizat de procurorii anticoruptie, desi se aflau amandoi in cladirea Senatului.