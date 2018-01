Niculae Badalau cere intr-o scrisoare deschisa “conducere colectiva” in PSD

Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a cerut luni printr-o scrisoare deschisa “punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului”.

Niculae Badalau a lansat in scrisoarea citata o critica la adresa presedintelui Liviu Dragnea, acuzat – fara a fi numit explicit – ca a suspendat democratia interna in partid.

Iata pasajul relevant din scrisoarea transmisa luni de Badalau liderilor PSD reuniti in sedinta Comitetului Executiv (CEX):

“Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam:

- PSD si-a demis propriul guvern prin motiune de cenzura

- decizii economice majore, precum impozitul pe gospodarie, au fost anuntate si apoi abandonate

- fluiditatea schimbarii in in functiile ministeriale este prea mare pentru ca un guvern sa poata cu adevarat performa

- nu toti cei care au devenit ministri erau cunoscuti in partid sau recunoscuti profesional in domeniile respective pentru a merita un loc in guvern, s.a.

Toate aceste erori slabesc increderea cetatenilor in partidul nostru, iar cauza principala este tocmai subrezirea democratiei interne. Credibilitatea si eficienta guvernarii le putem castiga doar prin renasterea democratiei interne, prin dialog onest, transparenta si responsabilitate.

Primul pas este sa consideram legitime si opiniile cu care nu suntem de acord, sa abandonam iluzia falselor unanimitati.

Pasul al doilea este punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului.

Biroul Permanent National trebuie sa redevina forul de conducere executiva a partidului. Dezbaterea de idei si proiecte va duce la solutii mai bune, care vor putea fi aplicate in mod real. Comitetul Executiv al PSD trebuie sa fie nu doar locul unde se valideaza formal anumite decizii, ci structura in care se dezbat chestiunile cu adevarat importante deopotriva pentru partid, cat si pentru tara, atat timp cat suntem la guvernare”.

HotNews