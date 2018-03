New York Times: Dragnea ofera contracte militare unui agent de lobby corupt, ca sa intre in gratiile lui Trump

Operatiunea de lobby organizata de un om de afaceri apropiat de Donald Trump prin care lideri acuzati de coruptie din intreaga lume au fost prezentati presedintelui SUA e descrisa intr-un articol din New York Times.

Liviu Dragnea este unul dintre beneficiarii acestei operatiuni conduse de Elliot Broidy, un om de afaceri care a fost acuzat in 2009 de devalizarea unui fond de pensii. Si-a recunoscut vina in fata judecatorilor, a semnat o intelegere de colaborare cu procurorii si a platit 18 milioane de dolari pentru a evita executarea pedepsei cu inchisoarea.

Elliot Broidy este unul dintre primii oameni de afaceri care a donat sume importante pentru campania electorala a lui Donald Trump inca din primele zile cand viitorul presedinte era creditat cu putine sanse de victorie.

De asemenea, Elliot Broidy este proprietarul companiei de comercializare a armelor si sistemelor de aparare Circinius, iar clientii acestei companii au fost informati ca pot ajunge sa se intalneasca cu presedintele Donald Trump.

Liviu Dragnea este unul dintre beneficiarii acestui sistem pus la punct de omul de afaceri, cotidianul american referindu-se la presedintele PSD ca fiind “parlamentar acuzat de coruptie care a postat imagini pe contul sau de Facebook de la intalnirea cu Donald Trump”. In articol este un link care duce la celebrele poze in care Liviu Dragnea da mana cu presedintele SUA, intr-un restaurant, cu ocazia evenimentelor legate de inaugurarea mandatului de presedinte al lui Donald Trump.

Intr-una din imagini (cea prezentata in deschiderea articolului), in partea din dreapta a acesteia, asezat la masa, se afla chiar Elliot Broidy, care priveste zambitor spre masa presedintelui american.

Alaturi de liderul PSD, de serviciile de lobby ale lui Elliot Broidy au beneficiat un fost un lider politic din Congo, acuzat de deturnarea fondurilor publice, un politician din Angola si multi alti clienti ai companiei Circiniu,s care doreau sa se laude ca au intrat in contact cu presedintele SUA, conform articolului publicat de New York Times.

Compania Circinius are o promisiune ferma pentru contracte cu Guvernul Romaniei in schimbul serviciilor oferite lui Liviu Dragnea: “Circinus e pe cale sa primeasca mai multe contracte din Romania, au spus persoane apropiate domnului Broidy. Firma a incheiat luna trecuta o intelegere cu o companie de aparare detinuta de guvernul roman, care pare sa-i ofere accesul la contracte evaluate la peste 200 milioane de dolari, potrivit mass-media romanesti si persoanelor familiarizate cu procesul de contractare”, scrie New York Times.

In urma cu doua saptamani, Ministerul Economiei, la solicitarea Ziare.com, a descris relatia de afaceri cu controversatul agent de lobby american.

“Acordul de cooperare Romarm-Circinus nu este un contract. Acordul Romarm-Circinus este o intelegere prealabila intre parti, care nu presupune o procedura de selectie/licitatie si nu contine clauze financiare. In consecinta, este vorba despre un parteneriat care vizeaza, in principiu, colaborarea industriala pentru dezvoltarea unor produse si solutii in domeniul informatiilor si tehnologiilor de securitate, atat pentru beneficiari interni, cat si externi”, au declarat reprezentantii Ministerului Economiei.

Relatia speciala dintre Elliot Broidy si Donald Trump a inceput sa se deterioreze in urma cu cateva saptamani cand asociatul agentului de lobby american George Nader a semnat un acord de colaborare cu Robert E. Mueller, investigatorul desemnat de congresul american sa cerceteze implicarea reprezentantilor Rusiei in sistemul electoral din SUA.

George Nader a fost cel care a creat legatura dintre compania Circinius si guvernele din Orientul Mijlociu, facilitand incheierea unor contracte de vanzare a sistemelor de aparare.

ziare.com